Leve condena tras el escándalo sexual en sesión virtual

Juan Emilio Ameri, ex diputado salteño del Frente de Todos. Foto: Foto: Cámara de Diputados

Luego de casi cuatro años, se conoció que el juez federal Ariel Lijo procedió a condenar a un mes de prisión en suspenso al exdiputado Juan Ameri, quien fue protagonista de un escándalo sexual durante una sesión virtual en el Congreso. Por este hecho, el fiscal Eduardo Taiano había pedido que el exlegislador recibiera una pena de 4 meses de cárcel por perturbación al ejercicio de funciones públicas.

El origen de la causa fue a partir de una denuncia radicada al día siguiente en que ocurrió la situación, 25 de septiembre de 2020, con la firma del abogado Federico Alejandro Dávila ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 por el delito de exhibiciones obscenas.

Fue el 24 de septiembre del 2020, cuando Juan Emilio Ameri, por entonces ocupando una banca como diputado nacional, protagonizó un escándalo sexual que lo llevó a renunciar del Congreso, ya que, en plena sesión virtual, sin saber que la cámara de su computadora estaba encendida, llamó a su pareja y comenzó a besarle los senos.

Tras la repercusión de lo ocurrido, Ameri buscó justificar el hecho asegurando que “no sabía que estaba conectado al Zoom”, para señalar luego: “Mi pareja se había hecho unos implantes mamarios y quería ver cómo le habían quedado”. El escándalo se acrecentó de tal forma que luego se inició una causa judicial en la que el ex diputado debió declarar. Al presentarse en Comodoro Py, pidió perdón y dijo que fue víctima de su propia distracción por no estar atento a la labor legislativa que le correspondía.

Poco después, la Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad, decidió suspender a Ameri, a pedido de Sergio Massa, quien presidía el cuerpo y además solicitó conformar una comisión para determinar si debía ser expulsado. Sin embargo, al tomar tanta magnitud el escándalo, el legislador presentó la renuncia de modo inmediato.