Insólito: entró a robar con un nene de 10 años

Un robo sorprendió a la ciudad de Rosario cuando un ladrón ingresó a un supermercado acompañado por un niño de apenas 10 años. Lo insólito del suceso no solo radica en la inusual compañía del menor, sino en la justificación dada por el delincuente.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron toda la secuencia del suceso. Yanina, propietaria del supermercado, relató el incidente, que ocurrió apenas tres semanas después de la apertura del negocio.

"Entraron los dos muy confiados al local, como si ya conocieran todo y supieran a todo lo que tenían que ir", explicó Yanina en una entrevista. Según su relato, en la grabación se escucha al ladrón explicar a la empleada presente en el momento del asalto que su esposa estaba muriendo, justificando así su accionar delictivo.

"Entra, se presenta, se escucha el nombre de él y le dice 'mi mujer se está muriendo, por eso tengo que hacerlo'", detalló la comerciante. Además, señaló que el ladrón mostró un cuchillo a la empleada para intimidarla.

Posteriormente, el delincuente y el niño llevaron a la empleada al baño y la encerraron mientras robaban en el establecimiento. Sorprendentemente, lo sustraído no fue de primera necesidad, sino bebidas alcohólicas, cigarrillos y dinero en efectivo.

"Se llevaron Fernet, cigarrillos y plata", afirmó Yanina, quien lamentó la situación y expresó su preocupación por la inseguridad en la zona. A pesar de realizar la denuncia, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero del ladrón.

La propietaria del supermercado manifestó su cansancio ante la situación de inseguridad que enfrenta constantemente en la zona. "Es escuchar una moto y mirar para todos lados. Guardo el auto corriendo porque tengo miedo de que me roben cuando estoy entrando. Tuve que ponerle rejas a la caja del gas para que no me roben más. Vivimos con pánico en Rosario", concluyó.