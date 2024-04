Descubrió que su pareja le robaba dólares a sus padres

Una mujer fue advertida por sus padres, adultos mayores y ambos con una delicada salud, que les faltaban dólares de sus ahorros, en su propio domicilio. Ante la situación, la hija de esta pareja, llamada Patricia, decidió instalar unas cámaras escondidas en la habitación para que las conclusiones las propiciaran las imágenes, aunque enorme fue su decepción cuando descubrió que el ladrón era su pareja.

El video no permite que el sujeto tenga chance de argumentar media excusa creíble, ya que se lo ve ingresando ¡por la ventana! a la habitación para robar el dinero de un mueble para luego retirarse por el mismo lugar por el que entró. En declaraciones televisivas, la mujer que descubrió al ratero en su propia cama reconoció que tras la difusión del hecho, aún no se recuperó un solo dólar de lo que les robaron y admitió: "Estoy bastante defraudada".

Patricia agregó que el dinero que su pareja le robó a sus padres supera los cinco mil dólares y reconoció que "no tenía sospechas" sobre el hombre en cuestión. No obstante, tampoco le mencionó que instalaría una cámara en la habitación de sus padres para dar con la persona responsable de estos hurtos que "se venían haciendo de forma sistemática y a diario".

a una pareja de jubilados le estaban faltando dólares y no sabían que estaba pasando así que la hija puso una cámara en el cuarto de los padres y vio que el que entraba a robar era su pareja de hace 4 años ni en sexto sentido tenés un plot twist así pic.twitter.com/9z50FYJckx — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera01) April 25, 2024

La mujer explicó que instaló las cámaras en la casa de sus padres porque "ellos son personas muy adultas" y su padre está enfermo "a raíz de un ACV y quedó totalmente inmovilizado". Además, agregó que tienen contratadas enfermeras en la casa: "Yo pensé que la que había robado era la enfermera. Es un giro total que se dio, nunca me imaginé una cosa así", declaró.

Patricia reconoció que no sabe "a dónde fue a parar" o "qué se hizo" con los más de cinco mil dólares que su pareja le robó a sus padres y, hasta el momento, afirmó que no habló con él tras el descubrimiento: "Mi pareja no sabía que puse la cámara, no habíamos tenido el tiempo de poder charlar de esto, sólo sabíamos mi mamá y yo. Con él no hablé todavía".

Finalmente, contó que habló con su abogada y el lunes radicó la denuncia: "También pedí una exclusión de domicilio y la prohibición de acercamiento para evitar cualquier tipo de explicación innecesaria. Él trabaja, es jubilado. Tiene su entrada. Nunca vi ningún movimiento de dinero extra. Vivíamos en pareja desde hacía cuatro años", cerró.