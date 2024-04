"Venían embriagados de querer arrebatarnos la vida": el crudo relato de la madre del periodista asesinado

La ciudad de Neuquén sigue conmocionada por la muerte de Juan Caliani, quien fue asesinado en un intento de robo en su domicilio en el barrio La Sirena. Su mamá, Ana Mercado, reveló detalles de los últimos minutos del joven periodista con vida antes de enfrentarse con los delincuentes. Hoy, su familia, amigos y allegados velarán sus restos; mientras, sus vecinos marcharán para pedir justicia y mayor seguridad en la zona.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal del caso Lucrecia Sola, la causa de muerte fue la "lesión de órganos intratorácicos" por herida producida con un arma blanca. En total, fueron dos las lesiones punzopenetrantes, pero a partir de una se ocasionó el deceso. Además, tenía lesiones defensivas en manos y antebrazo.

Ayer, su colega Lucas Jara manifestó en "La Primera Mañana" por AM 550 que la fiscalía ya había peritado el arma con le habían quitado la vida a Caliani, ya que la encontraron tirada en la calle: "Era un simple cuchillo, de estos que se arman, con un mango de madera y un filo". Según reveló su mamá, quien además atestiguó el asesinato de su hijo , se trataba de un cuchillo que los delincuentes se habían robado del interior de su casa, que utilizaban para hacer asados. "No lo reconocíamos porque estaba todo ensangrentado", mencionó.

Ayer a primera hora, los vecinos de Neuquén se enteraron del trágico suceso a través del programa de Pancho Casado en AM Cumbre, espacio radial en el cual Caliani trabajaba como productor. Allí, esta mañana, la madre de la víctima comentó en un crudo relato los últimos minutos de su hijo con vida, acotando que los ladrones habían estado dando vueltas por toda la propiedad antes de haberse enfrentado con su hijo: "Juan ha escuchado algo. No sé si los mensajes que le mandó Marcelo. Y salió. Salió así, en un shortcito y descalzo. Y así se fue del mundo. Así me lo arrebataron".

El periodista los encontró en el interior de su casa y allí inició el forcejeo entre él y los dos delincuentes. En el medio del griterío y los ladridos de la perra, Ana y su marido salieron a auxiliar a su hijo que luchaba contra los malhechores. "Venían embriagados de querer arrebatarnos la vida", indicó Ana, que fue quien le gritó que soltara a su hijo a quien lo estaba agarrando por detrás. Acto seguido, uno se escapó por una ventana ubicada en su lateral derecho, que aparentemente fue por el lugar por el que ingresaron. El restante quedó allí, casi abrazado a la víctima, hasta que lo suelta para poderse ir: "Juan queda ya perdiendo sangre por la boca, cayéndose, Pancho. Cayéndose. Yo no escuchaba más que mi grito y mi pedido de que mi hijo no se fuera de este mundo".

"Nada me lo va a traer conmigo. Nada va a borrar de mi mente. Esa carnicería que hicieron con él. Esos dos delincuentes que están sueltos y que pueden hacer lo mismo en cualquier momento. Y que violaron mi familia, mi hogar. No mi propiedad privada porque esa no me interesa. Lo que mancillaron, lo que violaron, fue mi familia", agregó Ana.

A partir de las 11 hs, su familia, amigos y allegados despedirán sus restos en la sala velatoria de Calf ubicada por la calle Bahía Blanca. Sus vecinos, por otra parte, organizaron una marcha a las 19.30 en el barrio La Sirena, en apoyo a sus padre y para exigir justicia por el trágico hecho que conmocionó no sólo a sus conocidos, sino que a toda la provincia.

"Ya nada va a ser lo mismo. Yo sólo pido eso: justicia por mi hijo. Él no se merecía terminar así. En un segundo, en pocos segundos, en una escena de terror, me lo llevaron", concluyó su mamá.