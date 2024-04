Rematan un club por un planchazo en un partido de fútbol

La demanda judicial es clara: fecha de remate 22 de mayo a las 11 horas. La noticia cayó mal y despertó un montón de reacciones en los vecinos de Chimpay que están a punto de perder su club, el que fundaron los primeros inmigrantes y por el que pasaron cada uno de los pibes del pueblo. El juicio por dos millones de pesos que hizo un ex jugador por una lesión sufrida en un partido de la Liga Avellaneda, creció y ahora para frenar la ejecución se necesitan casi 60 millones de pesos.

El club cumplió el 20 de marzo 90 años. En las paredes descascaradas de la sede se refleja la historia de la institución que se forjó junto al pueblo. Representa el espíritu de los inmigrantes que llegaron a esa zona de Valle Medio para radicarse y trabajar en el campo. Con sus colores, similares a los de River, se vistieron todos en la localidad, sin importar clases sociales. Todos colaboraron para hacerlo cada días más grande.

Por eso el banderazo de ayer. Es que el club está a un paso de ser rematado. Un juicio de un ex jugador llevó a la institución a una situación muy dificil de revertir. No hay tiempo y tampoco soluciones mágicas, el club debe pagarle la indemnización a un ex volante central, que en un partido contra Darwin, por la Liga Avellaneda, sufrió una terrible lesión. La Justicia falló a favor de Carlos Morgado y ya no hay nada para hacer ante la orden de los jueces.

Chimpay salió a la calle por la desaparición de su club pic.twitter.com/gCuPvGKuqC — mejorinformado.com (@mejorinformado) April 30, 2024

Anoche, en la sede de la calle principal de Chimpay, que no puede tener otro nombre que Ceferino Namuncurá, se juntó una multitud. Todos salieron a la calle y dentro de la sede fueron muchos los que hablaron. Los actuales directivos culparon a los anteriores, el intendente Gustavo Sepúlveda aseguró que estaba haciendo gestiones en Viedma. El anterior, el cuestionado Hugo Funes, junto con Juan Accatino, ex funcionario provincial, condenado a no ejercer nunca más cargos públicos por peculado, intentaron salir bien parados y apuntaron contra la falta de experiencia de la nueva conducción del club y del municipio.

Lo cierto es que los vecinos tomaron dimensión de que el problema es realmente serio y por más que se hagan rifas y colectas, es muy dificil juntar 58 millones de pesos cuando la gran mayoría de la población vive de lo que gana en las chacras durante la temporada.

El caso Morgado

Entre tanta tristeza, algunos en el pueblo se animaban a bromear. Es que el clásico de Chimpay es contra Belisle y Carlos Morgado es oriundo de esa localidad. Pero su vida futbolística la transitó lejos de la V azulada del club de su pueblo y casi fue ídolo con sus cruces y distribución con la banda roja en el pecho.

El eficiente volante central trabajaba como empleado rural y la empresa que lo contrataba le daba el tiempo libre para poder entrenar y jugar en Chimpay. Pero durante un partido contra Darwin, una pierna fuerte y algunos insultos fueron levantando la temperatura, hasta que Marcelo Ambroggio lo enganchó con los tapones de su botín a la altura de la rodilla. El "crack" del golpé fue tan fuerte que se escuchó desde las gradas. El pueblo salió ayer a la calle a manifestar su apoyo para tratar de salvar al club.

Morgado salió en camilla y luego se conoció que tenía rotura de ligamentos, lesión del ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior y menisco interno. Los meses inmovilizado lo llevaron a perder su trabajo y desde el club se organizó un partido a beneficio para juntar plata para la recuperación. Pero luego de que le entregaran el dinero juntado llegó la carta documento con la demanda. También responsabilizaba a Ambroggio, al club Darwin y a la Liga Avellaneda.

En el Juzgado Civil 31° de Choele Choel no sólo admitieron la demanda, sino que el fallo de primera instancia condena a las instituciones, entre otras cosas por no contar con los seguros obligatorios. Todos apelaron y la Cámara Civil de Roca adecuó las cifras a 2 millones de pesos en septiembre de 2020, pero dejó la puerta abierta para adecuar el reclamo por los gastos hasta que Morgado se haga una nueva operación

¿Un mal arreglo o no un buen juicio?

Ambroggio, el jugador que pegó la patada, llegó a un arreglo y evitó ir a juicio. Chimpay, Darwin y la Liga Avellaneda se sometieron al proceso civil y en cada una de las instancias tuvieron sentencias en contra. El nuevo abogado de la causa, Michael Díaz, que los asesora gratuitamente, explicó la gravedad del caso. Los montos actualizados hacen que la deuda sea prácticamente impagable. Es que se deben 39 millones de pesos por el juicio, más 5,5 millones de pesos de honorarios a todos los profesionales intervinientes. Además, el club debe afrontar la cirugía reparadora que asciende a 21 mil dólares.

Son unos 58 millones de pesos que debe afrontar Chimpay y las otras dos instituciones también fueron condenadas en carácter solidario, que en caso de que el condenado no pueda pagar, deberán afrontar el saldo. Entonces en un primer momento se rematará la sede social de los de la banda roja, luego irán por la sede de la Liga en Choele Choel y por último por los bienes de Darwin. El abogado del club expicó que se deben 39 millones de pesos de la condena, 5,5 millones de honorarios a abogados y 21 mil dólares para una nueva operación del jugador.

El panorama es sumamente complejo. La lectura del acta constitutiva del club en 1934 emocionó a todos, pero la cifra de la deuda asusta. Las gestiones comenzaron y habrá que esperar hasta el día del remate para conocer si existen posibilidades certeras de salvar al club del pueblo.

