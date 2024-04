Robaron un jardín y dejaron una nota pidiendo disculpas

El fin de semana XXL trajó de todo y para todos; hasta tiempo para escribir una nota pidiendo disculpas "por haber robado". Es así, el miércoles de esta semana los chicos volvieron a clases en el Jardín de Infantes N° 146 “Los Changuitos”, de Santiago del Estero, y descubrieron que muchas de sus cosas no estaban más. Con toda la explicación, las autoridades del establecimiento encontraron una nota de una banda de ladrones que confesaba el robo.

"Lo sentimos mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos, que las cosas no están bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas y, de verdad, lo siento mucho. Espero nos perdones", se lee en la nota.