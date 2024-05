Femicidio de Agustina: el miércoles termina el juicio

Ante la presentación de testigos que repiten lo que se dijo en audiencias anteriores, se adelantó el final del juicio por el femicidio de Agustina Fernández, en el que está acusado su vecino, Pablo Parra. Las partes coincidieron en desistir de varias declaraciones y acordaron que el miércoles será el turno de los alegatos finales. También ese día el juez técnico le brindará las instrucciones al jurado popular para que elabore el veredicto.

Los testimonios se repiten y giran en torno a lo mismo . Los peritos explican las pruebas recolectadas, los vecinos y amigos reconocen que hubo una historia entre el acusado y la víctima. Mientras que la defensa de Parra no hizo interrogatorios tan extensos como en otros juicios y sólo se limitó a preguntar sobre las precisiones que los investigadores no puedieron brindar en ningún caso. El hombre de negro y encapuchado que sería el autor, no está comprobado que sea el petrolero; tampoco se ve la patente del auto, que ellos aseguran que es el Hyundai del acusado; y que las muestras genéticas que tenía Agustina debajo de sus uñas, tampoco corresponden al vecino.

Los peritos identificaron el auto de Parra en las grabaciones porque tiene una luz delantera que apunta hacia abajo, no se ve la patente.

Con respecto a este tema, uno de los testimonios más esperados en el juicio era el de Silvia Vanelly Rey, integrante del laboratorio regional de genética forense del Poder Judicial de Río Negro. Explicó que la muestra de ADN extraída de as uñas por el médico policial mientras la víctima estaba internada en el hospital de Cipolletti, se cotejó con otras 54 de vecinos y muestras recolectadas en el departamento de Parra, donde fue atacada el 2 de julio de 2022.

La perito confió que "no pudieron determinar a quién pertenecía" los restos de ADN encontrados en las uñas intactas de Agustina porque la muestra era muy pobre y no alcanzó para hacer el análisis. Es importante recordar que el médico policial sólo pudo recolectar material en cinco dedos de la víctima, porque era la cantidad de hisópos que tenía Criminalística y eligió los dedos del medio porque son más largos.

Las 54 muestras corresponden a todos los vecinos del complejo de Confluencia al 1300, los amigos de uno de ellos que regresaron de jugar al fútbol y se quedaron tomando cerveza, y un sospechoso de apellido Anaya, que fue detenido con un bolso con un cuchillo y varios anillos de mujer. El hombre estaba herido, pero adujo que había peleado con un familiar. Luego fue descartada su participación.

El cuerpo de Agustina no fue sometido a autópsia. La familia decidió donar los órganos y por eso no existe un informe forense, sin embargo, Gabriel Navarro, médico del Poder Judicial, analizó las fotos de las heridas y del lugar del ataque y concluyó que "es muy probable que Agustina haya sido golpeada con la puerta y la pata de un sillón" y que no haya tenido posibilidad de defenderse, por eso sus uñas estaban intactas, sin quebrarse y con el esmalte perfectamente adherido.

El trozo de tela azul tiene similitudes con las fibras encontradas en la ropa de Agustina, pero se desconoce a qué prenda pertenece.

También se realizó una comparación entre todas las muestras y el trozo de tela azul encontrado en la concertina de arriba del paredón por donde ingresó el atacante y tenía la impronta de dos personas, de un hombre que resultó ser la de Parra y de una mujer, que luego se supo que era la perito de Criminalística que hizo un sobre de papel con sus manos, sin utilizar guantes. La defensa insiste que de la misma manera que ella contaminó la prueba, también lo hizo el petrolero quien firmó el sobre como testigo del procedimiento.

Un especialista del INTI analizó el trozo de tela y lo comparó con las fibras que sacaron de la ropa de Agustina, aseguró que recibió 16 muestras para compararlas entre si. Una de las fibras coincidió en cuatro puntos y en otras hubo hasta tres.

Para la fiscalía no hay dudas que la fibra encontrada pertenece al mismo trozo de tela azul secuestrado. Pero la defensa volvió a insistir sobre el origen de esa muestra, a qué prenda pertenece, pero el perito dijo "no tener idea de su origen".