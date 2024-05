Caso Gatti: comienza el juicio por pornografía infantil

El allanamiento del 16 de noviembre de 2022 fue un shock para toda la región. Es que el periodista que veían todos los mediodías en Canal 10 y que además tenía un programa solidario que hacía campañas benéficas, muchas con niños, estaba preso. La acusación era tremenda y la investigación había llegado a Río Negro a través de una alerta internacional. Hubo procedimientos en todo el país bajo el título de "Red Federal en Alerta", a Emiliano Andrés Gatti le encontraron imágenes y videos de abuso sexual infantil y lo imputaron por 50 casos, a partir del miércoles será juzgado.

Gatti es oriundo de Bahía Blanca y apenas cumplida la mayoría de edad llegó a Roca. Relacionado con la cúpula de los colegios salecianos, consiguió trabajo como preceptor en el Colegio Domingo Savio y al tiempo empezó a estudiar comunicación en la Universidad del Comahue. No terminó la carrera porque ingresó como pasante en Canal 10 y allí se mantuvo. Fue productor y durante casi 20 años condujo en noticiero del mediodía de la TV Pública Rionegrina. Pero su encanto con los televidentes se desplomó.

La fiscal Belén Calarco organizó el allanamiento que se hizo durante la madrugada. La Policía trepó las rejas del complejo donde vivía Gatti y le reventó la puerta. El periodista estaba durmiendo y no le dieron tiempo a nada, la intención era que no pueda resetear sus dispositivos . Inmediatamente lo detuvieron y revisaron todo, se llevaron dos computadoras y dos teléfonos y celulares. Todo había comenzado con una alerta internación que emitió la organización Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), con detalles del comportamiento del periodista solidario en las redes.

El procedimiento policial fue organizado por la fiscal Calarco, que luego fue separada por el propio Procurador tras una nota periodística que publicó Mejor Informado.

Desde un determinado número de IP (dirección de protocolo de internet propio de cada usuario y conexión) se subieron a internet una gran cantidad de videos con contenido sexual de menores de edad. A parttir de allí, se consiguió a través de los distribuidores del servicio localizar la vivienda a la que pertenece esa conexión y se diagramó el operativo. En principio se habló de una red y por eso los allanamientos en simultáneo en Bariloche, Cipolletti, los barrios porteños de Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristóbal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati, Villa Lugano y Caballito y en las provincias de Misiones, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán.

Ante la repercución pública del caso, Mejor Informado publicó en exclusiva una nota con la fiscal del caso, que luego por esas declaraciones fue removida por orden del Procurador General de la provincia, Jorge Crespo. Calarco hizo referencia al "traficó más de 360 videos de abuso sexual infantil de menores de 13 años".

Gatti estuvo preso apenas unas horas, logró salir en libertad bajo una caución de 1 millón de pesos y normas de conducta que debía cumplir cada una semana. Su estadía en la ciudad fue insoportable, por lo que fue autorizado a volver a Bahía Blanca, fijar domicilio allí y presentarse semanalmente en una fiscalía de esa ciudad. Hoy volverá a la ciudad.

El proceso continuó ya sin Calarco. También bajó considerablemente la cantidad de videos, aunque no varió el asco que generó el análisis de esas imágenes. es que en su mayoría eran bebés menores de 3 años. Finalmente se lo imputó por 50 archivos y la condena que podría recibir en caso de ser considerado culpable oscila entre los 4 y 10 años de prisión, el rango es de cumplimiento efectivo. Se lo acusó por tenencia y distribución.

El juicio

Al periodista se lo acusó por "facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menor de 13 años). Ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor", según los artículos 45, 54, 55, 128 1er, 2do., 3ro y 5to párrafo del Código Penal. Gatti intentó defenderse ante sus colegas en una rueda de prensa, dijo que era inocente, mientras la gente que pasaba lo insultaba.

El juicio se desarrollará en cuatro audiencias previstas para mañana, el jueves, el viernes y el martes entre las 9 y las 14.30. en principio se solicitó la declaración de 19 testigos. Al haber involucrado menores de edad, y aunque no estén identificados en el proceso, el juicio será a puertas cerradas. Solo se permitirá el ingreso de la prensa para realizar fotos y videos y luego se desalojará la sala antes del comienzo del debate.

Esta programado que en primera audiencia se realicen los alegatos de apertura, por la querella lo hará la fiscal Jefe Graciela Etchegaray y la abogada Graciela Prokopiw, en representación de la Asociación "Madres que rompen el silencio". Y por último el de la defensa a cargo del Marcelo Hertzriken Velasco y su hijo Joaquín Hertzriken Catena. El tribunal está conformado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler.

La única entrevista fue a 24/7 Canal de Noticias

Solo dos semanas después del allanamiento y entre las cajas de la mudanza, apenas unas horaas después de que el juez Julio Martínez Vivot le concediera el beneficio de irse de Roca, Gatti recibió a un equipo periodístico de 24/7 Canal de Noticias. Su semblante era muy distinto al que mostraba en la tele todos los días. Aseguró que tomaba pastillas psiquiátricas y que esperaba que en Bahía Blanca se termine el infierno: "allá no soy conocido", comentó.

"De un día para otro se me vino el mundo abajo, tenia dos trabajos, trabajaba con una fundación y hoy no tengo nada de eso. Además se me acusa de algo por lo que soy inocente", reflexionó ante el equipo periodístico.

Reflexionó ante las cámaras: "La verdad que no se por qué se me acusa a mi, hasta el día de hoy estamos tratando de pensar, de buscar puntas, porque no tenía problemas con nadie. Estamos tratando de entender o interpretar en ese tiempo que se investiga". Y aseguró que "no consumo videos de menores".