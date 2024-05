Femicidio de Agustina: otra vez el hombre de negro

En la séptima jornada del juicio por el femicidio de Agustina Fernández declaró el perito Eduardo Prueger, quien realizó estudios pormenorizados de cada una de las pruebas. Volvió a poner como sospechoso al hombre de negro y encapuchado que pasa por la esquina en dirección al complejo. Como los policías, también asegura que es Pablo Parra y le presentó al jurado popular las coincidencias entre esa persona y el único acusado.

La defensa se aferra a la posibilidad del beneficio de la duda que lo dejaría a Parra afuera de la cárcel. El ADN de las manos de la víctima que no corresponde al vecino de la planta baja y el hombre de negro al que no pueden reconocer con certeza son las herramientas que tiene el defensor Juan Manuel Coto para evitar la perpetua del acusado. Muchos testigos lo incriminaron, pero ninguna prueba es irrefutable por si sola.

Por esto la declaración de Prueger se convirtió en trascedental para el juicio. Su especialidad son los femicidios y expuso todos sus conocimientos delante del jurado popular. Sobre el ADN en las manos de Agustina, lo relativizó y lo calificó como indicio. Como ejemplo recordó que Natanahel estuvo toda la siesta manteniendo relaciones sexuales con Agustina, sin embargo la joven no tenía rastros genéticos del mozo con el que comenzaba una historia. Eso demuestra que no es fácil trasnferir material genético.

Dejó en claro que durante meses los investigadores intentaron justificar un robo. Utilizaron la táctica inversa hasta que cada uno de los caminos se truncó. Y eso se debe a que "no hay posibilidades de que haya otra persona", dijo el perito. Explicó que en Río Negro no hay antecedentes de más de 50 muestras de ADN y todas fueron negativas excepto una, la de Parra.

Los 33 minutos en los que Parra no estuvo en el lugar donde dijo.

Detalló que el ataque se produjo entre las 19.16 y las 19.49, son 33 minutos en los que el acusado no estuvo en el lugar donde dijo haber estado. Luego de ese tiempo, si se dirigió a la casa de sus padres, por un camino que no es el que describió en su declaración, y desde allí a la heladería y luego a comprar cervezas a la vuelta del complejo de Confluencia al 1300.

Prueger analizó videos y encontró el ya famoso hombre de negro, encapuchado que va en dirección a la parte de atrás de los departamentos y 16 minutos después pasó de vuelta (entre las 19.24 y 19.40). En los minutos restantes, habría caminado hasta donde estaba el auto estacionado, de ida 8 minutos y de vuelta 9.

Con respecto al hombre de negro, Prueger aseguró que era Parra y a diferencia del resto de los peritos, aportó el resultado de su estudio y cálculos. Es que el sospechoso tiene una altura similar al acusado, lo comparó con un cartel de señalización de las calles, midió el cordón de la vereda (camina por la calle) y sólo hay un centímetro de diferencia. El otro detalle es la tonalidad de las zapatillas, hizo comparaciones y para él son las mismas Nike del petrolero.

De todas maneras, Coto cuestionó estos detalles y le preguntó si le alcanzaba para afirmar categoricamente que es el acusado y el perito contestó que no, pero es un indicador que se suma con las otras pruebas.

Esta es la gran incógnita que se presenta en el caso y que quedará planteada mañana en los alegatos finales. Es que por si sola ninguna prueba es irrefutable y categoríca para decir que es Parra. No se encontró el elemento utilizado para golpear a la joven de 19 años, no quedaron sus huellas en la escalera utilizada para trepar al paredón, no se ve la patente del auto, no se le ve la cara al sospechoso y el ADN de las unas de Agustina no es del acusado.

Sin embargo, no se encontraron huellas que no sean de Parra o de Agustina dentro del departamento, hay 33 minutos que Parra no está en el lugar donde dijo que estaba, se ve su auto (al que reconocen por una luz apuntando al piso) en la calle Venezuela y Río Negro a las 19.16 y a las 19.49 se lo ve en Venezuela y Río Neuquén.

Estas pruebas, más el trozo de tela azul con el ADN de Parra, que son similares a los tejidos que encontraron en la ropa de Agustina. Y los rasgos obsesivos que señaló una ex que tienen similitudes a los que demostró con la víctima, como comprarle un anillo de regalo después de romper la relación o alquilar una cabaña en San Martín para ir con ella, pero sin su concentimiento.

"Vos estás descartado, me lo dijo el jefe de los fiscales"

La querella por parte del Ministerio Público está a cargo del fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna, quien quedó envuelto en una polémica impensada. Es que una defensora pública Silvana Ayenao, es prima de Parra y días después lo llamó por teléfono para hacerle una confesión y tranquilizarlo, pero quedó grabada en las escuchas del teléfono del acusado.

Hoy delcaró como testigo, aseguró que la conoció a Agustina en una comida de primos, y él la presentó como su vecina. Que luego del hecho lo llamó y le recomendó que cumpla con cada pedido de la fiscalía. Y se escuchó el audio en el que deja expuesta un tráfico de influencias al que no todos los acusados de delitos tienen posibilidad de acceder. El jefe de fiscales Santiago Márquez Gauna quedó envuelto en una polémica por tráfico de influencias.

"Vos estás descartado, me lo dijo el jefe de los fiscales", le aseguró y luego le insistió: "Pero yo tengo la información del fiscal jefe, el jefe de todos los fiscales". Y luego le dio el celular del fiscal Martín Pezzetta, quien llevó adelante la investigación. Visiblemente tocado, Márquez Gauna le preguntó a la defensora si habían vuelto a hablar del caso y ella aseguró que no.

Alegatos y deliberación

Mañana desde las 8.30 se realizará la última audiencia del juicio, será el turno de escuchar los alegatos finales de las partes. La querella insistirá en que Parra es culpable y enumerará los indicios que lo ubican como la única persona que pudo haber atacado a Agustina. En cambio, Coto volverá a plantear la falta de certezas en relación a las pruebas que incriminan al vecino de la planta baja del complejo. Luego el juez técnico Guillermo Baquero Lazcano le dará una serie de instrucciones a los jurados que deberán decidir sobre el futuro del petrolero de 36 años.

Los jurados deberán deliberar y solamente definirán su culpabilidad. Si existe condena, se decidirá más adelante en un juicio de cesura, sin embargo por la acusación de femicidio, sólo cabe una sola que es la prisión perpetua, la más grave del Código Penal.