Femicidio de Agustina: el jurado popular comenzó a deliberar

Como estaba previsto, luego de escuchar durante toda la mañana los alegatos de las partes, el juicio por el femicidio de Agustina Fernandez entró en la etapa final. El veredicto lo darán los 12 jurados populares que comenzaron a deliberar tras escuchar una larga serie de instrucciones por parte del juez técnico que le dio tres posibilidades: homicidio simple, femicidio y la inocencia de Pablo Parra.

A las 15.50 fue el horario en que seis mujeres y seis hombres ingresaron al salón donde deberán deliberar para definir la suerte del petrolero de 36 años que vivía en el departamento de la planta baja del complejo de Confluencia al 1300 del barrio Sillón Encantado de Cipolletti. En ese lugar, fue atacada y herida de muerte Agustina, una joven de 19 años, oriunda de La Pampa que había llegado a la ciudad para estudiar Medicina.

Parra fue detenido seis meses después del hecho ocurrido el 2 de julio de 2022. Se lo acusó de femicidio y bajo esa carátula llegó al juicio que comenzó el lunes 6 de mayo. Cuando todo parecía que no iba a existir grises, el juez Guillermo Baquero Lazcano introdujo una tercera posibilidad. Es que entre las indicaciones que le brindó al jurado popular, además del homicidio doblemente agravado con violencia de género o la inocencia, también le sumó el homicidio simple.

El juez técnico, Baquero Lazcano, le dio tres opciones al jurado: femicidio, homicidio simple o inocencia.

Los jurados no tienen la obligación de saber de leyes, por eso el juez técnico fue específico en cuanto a lo que deben analizar y las preguntas que se tienen que hacer para resolver sobre el futuro del acusado. La primera opción que brindó fue el homicidio simple, contemplado en el artículo 79 del Código Penal, que se refiere a cuando una persona mata a otra "porque la quiere matar. De mínima, el autor se representa que su acción va a causar la muerte de la víctima. Es lo que llamamos homicidio doloso", explicó.

La otra, es el femicidio, que con ese nombre no figura en el Código Penal, pero se denomina así cuando "un hombre mata a una mujer" y además de que lo hace porque quiere hacerlo, "despliega acciones que son propias de la violencia de género" y está contemplado en el artículo 80.

Y por otra parte, tienen la opción de declararlo inocente si consideran que no se probó su responsabilidad en la muerte de Agustina.

El juez explicó cómo debe ser el proceso para deliberar y llegar al veredicto. La determinación será secreta, en una sala en la que solamente ingresan los 12 integrantes. "A partir de ahora, ustedes son jueces", les dijo Baquero Lazcano quien además les aclaró que "no tienen que recibir ninguna presión, ni consultar medios o redes sociales".

La decisión la tiene que tomar "a través de las pruebas que se produjeron en el juicio" y les aclaró que "si incorporan otra información sería injusto para el imputado o los familiares de la víctima".

En cuanto a la decisión final debe ser por unanimidad independientemente de que sea a favor de la querella, de la fiscalía o de la defensa. Si no hay acuerdo, "no se queden con eso" y deberán volver a pensarlo y debatirlo "para ser justos". Además, les aclaró que la querella es la que "debe destruir el principio de inocencia" y les pidió que recuerden que la defensa no debe probar la inocencia.

Antes de que el jurado popular escuche las instrucciones, el juez le ofreció a Parra la posibilidad de hablar por última vez, pero el acusado se negó a hacerlo.