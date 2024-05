Femicidio de Agustina: la querella pidió por la culpabilidad de Parra

La última jornada del juicio por el femicidio de Agustina Fernández está dedicada a los alegatos de clausura. En primer término lo hicieron los fiscales, quienes le solicitaron a los jurados populares que analicen las pruebas en su conjunto y que no se dejen llevar por las dudas que planteará la defensa. Y también hicieron referencia a cada una de las mentiras que dijo Pablo Parra, el único acusado del ataque y muerte de la estudiante de medicina oriunda de La Pampa.

Junto con los familiares que no se perdieron ninguna de las jornadas del juicio, ésta vez estuvo el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien se sentó en la primera fila detrás de la querella.

Para Pezzetta, el fiscal del caso, el ataque se produjo el 2 de julio de 2022, entre las 19:34 y las 19:36, cuando Parra estaba fuera del departamento y en un lapso de tiempo de 33 minutos en los que no se supo donde estuvo. Y que estuvo no más de 10 minutos dentro de su propio departamento que lo desordenó como él creia que queda un lugar después de un robo, pero que dista bastante de lo que sucede comúnmente.

El fiscal alertó a los jurados populares que el único acusado intentó en todo momento instalar una versión, como aseguró el perito Eduardo Prueger, especialista en la investigación de femicidios. En este caso, Parra siempre sembró la versión del robo y repetía cuál había sido su recorrido e incluso con qué había pagado.

El responsable de la investigación previa al juicio, también explicó en su alegato que esto se trata de un gran rompecabezas y que el análisis de las pruebas debe ser de manera integral para tener en cuenta cada uno de los indicios.

Fijó el horario del ataque entre las 19.34 y 19.36 cuando los vecinos escucharon dos gritos de una mujer: "Pará, pará" e "hijo de puta".

Luego lo hizo el jefe de los fiscales de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, quien arrancó con las características comunes que tiene cualquier robo para los expertos y que no existían en el departamento de Parra. Sólo se encontraron huellas del acusado y de la víctima, no había de terceros; no había rastros de que alguien haya utilizado guantes; y tampoco habían improntas de calzado que no sea el del petrolero o el de Agustina.

Luego hizo referencia a la violencia empleada contra la víctima, que denota que no fue sólo un robo. Trajo a la memoria la declaración de la médica, que se sorprendió por las heridas que presentaba Agustina, fractura de tres dedos, fractura de la base del cráneo y luego los golpes brutales en la cara, cuando ya estaba inconsciente. “Sólo la tenía que asustar un poco y encerrarla en el baño si la intención era robar”, fue lo que dijo la doctora.

Y sobre los teléfonos, explicó que el para apagarlo y dejarlo fuera del alcance de las antenas, para no saber su recorrido, necesitó saber las claves. Pero aseguró que no se los llevó alguien que quería venderlos, sino que fue con la intención de simular un robo.

En cuanto al recorrido que aseguró que Parra no entregó la clave de su cuenta de Google, por lo que fue imposible ingresar a Maps para revisarlo. Es más, luego de un tiempo considerable, entregó la clave de otra cuenta más reciente en la que no estaba grabado el recorrido del día del ataque.

Se refirió también a la obsesión que demostró cuando no pudo tener lo que quería, que compró un anillo de compromiso, que reservó una cabaña para ir con Agustina sin tener en cuenta que ella no estaba de acuerdo. Y que el femicidio es el resultado de la posesión de una mujer como una cosa.

El cierre fue directo hacia los jurados, describió que Agustina llegó cargada de sueños a estudiar Medicina y que se frustraron porque alguien la mató: “Por eso les pido que lo declaren culpable de femicidio”.