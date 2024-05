Femicidio de Agustina: "La única obsesión es por Parra"

Coto se preguntó por qué el ADN de las uñas no es tenido en cuenta y el del trozo de tela, si..

El cierre de los alegatos en el juicio por el femicidio de Agustina Fernández estuvo a cargo del abogado defensor de Pablo Parra. Volvió a plantear la falta de certezas en cuanto a las pruebas y aseguró que "la única obsesión es por Parra", en relación a la actuación de la querella y los investigadores.

Juan Manuel Coto hizo un extenso repaso del juicio, afirmó que mientras la defensa presenta pruebas, la querella, “solo conjeturas”. Y le remarcó en varias oportunidades al jurado popular que “el ADN de Parra en la concertina resuleve casos, pero el Adn del dedo pulgar de Agustina, no”.

En el mienzo del alegato hizo referencia a que se trató de un robo y de un problema de inseguridad que se vive en Cipolletti y que en caso de que condenen al vecino, “el culpable va a seguir caminando entre nosotros”.

Sobre el acoso que la querella aseguró que sufría la víctima, Coto contestó que ningún testigo dijo que ella les haya manifestado que estuviera en peligro y recordó que la noche anterior al ataque, Agustina cenó con Parra.

Sobre el robo, trajo a la memoria del jurado que “habían intentado entrar dos veces a ese departamento” y respondió a la acusación de la querella con una pregunta: “¿De verdad piensan que, en las dos horas de esa tarde, por ese encuentro (entre Agustina y Natanahel) Parra planeó todos eso?”.

Para el abogado no hay detonante porque nadie escuchó lo que hicieron en el departamento del primer piso la víctima y Natanahel, entonces, ¿cómo probaron ellos (por los investigadores) que Parra escuchó?”.

Apuntó contra otros sospechosos que fueron desvinculados de la investigación, aunque se hizo un identikit y se describió que su ropa era de color azul, como el trozo de tela encontrado en la concertina. Pero a todos los descataron por el ADN negativo, sin embargo y pese al mismo resultado de la prueba genética, a Parra no lo descartaron.

Críticas a la investigación y a un perito

Coto apuntó a la falta de evidencias, como la identificación del encapuchado que fue señalado como el asesino e identificado como Pablo Parra por los acusadores. Aseguró que no se mostraron imágenes de cámaras clave al jurado y apuntó al criminalista de la querella, Eduardo Prueger. "Prueger tenía interés personal, escribió en sus redes que era un femicidio antes de ser contratado", afirmó.

Sobre el hombre de negro y encapuchado, dijo que no era Parra, que la cámara en la que se ve un auto y que dicen que es del acusado, tiene un horario de un minuto antes de que saliera de su departamento. Que no se ve la patente ni el color. Entonces todo el seguimiento que mostraron los investigadores es sobre un vehículo que no es el Hyundai del petrolero.

Entre tantas dudas, también planteó certezas. Es que el acusado fue examinado y no tenía ningún signo de violencia. Sus manos estaban impecables, no tenía rasguños en el cuello o espalda. Su ropa tampoco tenía rastros de sangre por más que buscaron en el lavamanos y en el lavarropas para determinar si había intentado limpiar alguna prueba que lo incrimine.

Consideró que “Agustina luchó por su vida”, en una posición contraria a la que manifestó la querella, porque intentó salir del departamento y tenía rastro de ADN de un hombre en su dedo pulgar. Además, en la llave de la luz se encontró un rastro con sangre de la víctima, pero no se pudo levantar una huella para analizar.

Por último Coto le solicitó al jurado que analice que nunca hubo ocultamiento y que se considere que Parra no tiene que ser condenado.

Instrucciones y veredicto

El juez técnico, Guillermo Baquero Lazcano le brindará al jurado popular las instrucciones particulares del caso para que puedan llegar a un veredicto.

Luego,los 12 integrantes deberán comenzar a deliberar. En caso de considerarlo culpable, no se sabrá la sentencia, ya que eso se resuelve en otra instancia. Aunque por la acusación de femicidio, solo corresponde la prisión perpetua.