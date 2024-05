Femicidio de Agustina: "Señor Parra, no es no"

"Ustedes, en sus manos, tienen la responsabilidad de que un asesino no esté en las calles", le dijo el padre de Agustina al tribunal. .

Entre lágrimas, Silvana Capello, la mamá de Agustina le dijo al acusado que "no es no".

El alegato de la querella en el juicio por el femicidio de Agustina Fernández, se completó con el abogado Emanuel Roa Moreno, quien le recordó al jurado popular cuáles eran los hechos irrefutables y aquellos que están controvertidos, con la intención de que el análisis de las pruebas sea integral y en el arranque solicitó que Pablo Parra sea declarado culpable.

Pero lo más emotivo se vivió cuando tomó la palabra la mamá de la estudiante de Medicina, quien giró y miró al acusado y le dijo “¡no es no!”.

Para el representante de los padres de Agustina, aseguró que están convencidos de que “el autor del crimen fue Parra” y destacó la minuciosa investigación que se realizó.

Sobre los hechos probados de los que no hay ninguna duda, enumeró la muerte de Agustina; las lesiones que sufrió; la mecánica de producción; que hubo un solo atacante; el momento del ataque y la cronología. “Nadie vino a decir que no fue así”.

Y planteó una particularidad que hasta ahora no habían hecho referencia. Es que el acusado tuvo intención de intervenir en la investigación, de seguir de cerca cada movimiento que hacían los investigadores. Esa es la única justificación de que se haya quedado a dormir en el sillón de su vecino, con el que no tenía casi relación, en vez de ir a la casa de sus padres que viven a no más de 3 minutos del complejo.

El abogado también remarcó que la versión del acusado sólo fue ratificada por su papá, porque las otras personas que dijeron que estaban con ellos en su casa cuando llegó Parra, no vinieron a declarar.

Además, para Roa Moreno, tenía “conocimientos especiales”, para realizar su plan. Sabía que antes hubo un robo en ese departamento y los ladrones entraron por la obra en construcción, conocía el movimiento del complejo, y hasta sabía de una cámara de seguridad en un comercio.

Remarcó la falta de interés de Parra por Agustina, porque “tenía conocimientos de primeros auxilios, vio a Agustina gravemente herida y no pidió ayuda”, que también se evidencia cuando manifiesta permanente que le robaron pero no hace referencia a la salud de su vecina. Y que no llamó a la ambulancia, llamó a la Policía porque había un robo.

Se refirió a la estrategia de defensa en los hechos controvertidos, porque plantean que “esto fue un robo y que él fue a tres lugares”. Sin embargo aseguró que la simulación fue “clarísima” y que derribaron la coartada del acusado porque “un encapuchado que coincide con las características físicas de Parra”, que “saltó el paredón”, “movió el cuerpo para luego poder abrir la puerta desde afuera”, “pagó con débito y fue a locales que tenían cámara”.

El cierre del alegato estuvo a cargo de la mamá y el papá de Agustina, quienes se quebraron y el momento de mayor emoción fue cuando Silvana Capello, micrófono en mano y entre lágrimas, giró sobre su eje y miró firme al acusado: “Señor Parra, Agustina dice que no, es no”.