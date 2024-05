Se descartó un hackeo en la página de la justicia neuquina

Hace instantes el Poder Judicial emitió un comunicado indicando que " La Dirección de Informática del Poder Judicial, informa que en el día de la fecha, a las 16.30 horas, alguien con un usuario de uno de los gestores de contenido de la Pagina Web del Poder Judicial, ingresó y publicó un "artículo" con la imagen que varios operadores jurídicos pudieron observar.

Se destaca que no fue un hackeo, sino el acceso con usuario y contraseña habilitada para la gestión de contenido del sitio, que ya fue bloqueado.

Es importante destacar, que además de no haber sido un hackeo, no hubo afectación de activos de datos ni de sistemas pertenecientes al Poder Judicial.

No es la primera vez que el Poder Judicial sufre una intervención en sus redes o en la página oficial,y deja fuera de servicio a todo el sistema. En esta ocasión también había afectado al programa de gestión Drexter, por el cual los abogados de la profesión cargan y hacen seguimiento de sus causas.

Sin embargo, mientras los técnicos trabajaban para restituir la página, los primeros indicios indicaban que no se había tratado de un hackeo tecnológico complejo, y que podría haber sido un ingreso erróneo con usuario y contraseña, lo que finalmente se comprobó.

En el año 2022, la página también fue intervenida por extraños, quienes lograron una copia completa de datos, que luego fueron ofrecidos a hackers. Nunca se informó definitivamente lo que había ocurrido, y quien o cómo pudieron acceder a la base .

Esta tarde, las primeras señales de que algo no funcionaba bien fue la aparición de imágenes de odio, como fotografías del Ku Kux Klan, o la frase en inglés " fisura was here bitches" que traducida significa algo así como " la grieta está aca, perras ". También dejaron la foto del youtuber hispanonoruego Rubius.