Femicidio de Agustina: la defensa de Parra impugnará el fallo

El fallo del jurado popular en contra de Pablo Parra generó reacciones antagónicas. Por un lado la satisfacción de la familia de Agustina Fernández que considera que se hizo Justicia. Del otro, el silencio y paralización por algunos segundos del único acusado. Lo cierto es que la presión por resolver el caso era enorme, para evitar que nuevamente un crimen de una mujer en Cipolletti quede impune. Sin embargo, más allá de las presunciones, la defensa del hoy culpable no quedó conforme y adelantó que impugnará porque hubo pruebas que no se deberían haber tenido en cuenta y testigos que no tendrían que haber declarado.

Aún con la adrenalina propia de no haber logrado el resultado esperado en un juicio, el abogado defensor Juan Manuel Coto planteó su disconformidad. Claro que debe estarlo porque su cliente será condenado a prisión perpetua luego de haber sido declarado culpable de femicidio. Sin embargo, en diálogo con el programa "La verdad no existe" de AM550 La Primera, planteó una serie de cuestiones en las que sustentará la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia.

Mientras se desarrollaba el juicio, organizaciones feministas hicieron actividades fuera de los tribunales cipoleños.

"No es la decisión que esperábamos en base a las pruebas que tenemos", aseguró el abogado defensor y argumentó que "el jurado solo expresa lo que decide y no las razones. Es difícil hacer una lectura y que sea correcta. Uno en general trata de hipotetizar en lo que haya pensado el jurado que tiene una composición tan heterogénea, y también muchas variables que entran en juego".

Justificó su estrategia de defensa, que sostenía la inocencia de Parra "sobre evidencia objetivas. De cosas que no dan lugares a interpretación", y en ese sentido aseguró que "sobre el cuerpo de Agustina no había ADN de Parra y todos lo reconocieron. Sin embargo, la acusación siempre mantuvo que la agredió a golpes y la terminó de matar contra un mueble agarrándola de la cabeza".

Defendió la hipótesis del robo y consideró que los investigadores abandonó esa posibilidad: "Fue significativo que haya una huella en la puerta y que no se haya peritado. Un vecino escuchó que Agustina gritó '¡pará, pará!', no dice '¡pará Pablo!'. Para el abogado el acusado "no tenía motivos, la noche anterior cenaron y esa noche también iban a comer. Hay testigos que dicen que se encontraron y se saludaron de manera cordial y quedaron en comer".

"Había huellas que no se pudieron peritar, que son de terceras personas. Agustina intentó escapar de alguien que ingresó por atrás. Si hubiese sido Parra es raro que haya querido salir", sostuvo Coto, quien también descartó la obsesión "lo único que dijo Agustina, en dos mensajes, uno de abril (NdR: el hecho fue el 2 de julio de 2022), es que el vecino está intenso. El querer escapar marca que es un desconocido" el que la atacó.

Sobre el polémico hombre de negro encapuchado que nunca se pudo comprobar su identidad, aunque todos los investigadores dijeron que era Parra, el abogado aseguró que "no podemos afirmar que el encapuchado haya participado del hecho". Y explicó que "surgió porque es la única persona que no pudieron establecer la identidad. Parra fue filmado en Grido inmediatamente después con otra ropa. Vino la Policía y nos dijo que se cambió, dijimos, ¿dónde? Y dijeron que no encontraron la otra ropa".

Agustina llegó a Cipolletti en marzo de 2022 para estudiar Medicina, el 2 de julio la atacaron y la mataron.

Aunque no lo nombró, se refirió a las afirmaciones del perito Eduardo Prueger, considerado determinante para la definición de culpabilidad que tuvo el jurado, el abogado se refirió a las medidas que hizo sobre el hombre de negro: "En una le da 1,72 y en otra 1,78 que es lo que tenía que medir la persona que ingresó por atrás". Y planteó dudas en los horarios del ataque y la desactivación de los celulares de Parra y Agustina: "Cómo hizo para, en 2 minutos, desordenar la casa, trepar un paredón, engancharse con la concertina, saltar otra reja y otro alambrado y caminar 3 cuadras".

Con estos argumentos y algunos más que deben analizar, anticipó que se presentarán en la "instancia de impugnación" porque "hay pruebas contaminadas" y "testigos que no debían declarar" y que a su juicio fueron citados para "generar un prejuicio". Sin embargo deberán esperar los tiempos procesales, porque primero se debe definir la pena, aunque ya se sabe que la única prevista por el Código Penal para el femicidio es la prisión perpetua.