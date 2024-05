Se robaron los cables y dejaron sin clases a la ESRN 120

El robo de cables dejó sin la posibilidad de dictar clases en la Escuela Secundaria de Río Negro 120, que está ubicada sobre la calle Fray Mamerto Esquiú de Cipolletti. Desde el colegio informaron esta mañana a través de las redes que debido a la sustracción de cables hoy no habrá ninguna actividad y que se informará como continúa la situación durante el día.

Los reclamos de la comunidad escolar hacia el Consejo Escolar no son nuevos. Los padres manifestaron la molestia por la escasa seguridad que hay en la zona. Además, no hay buena iluminación en los alrededores del colegio y no hay guardia policial, ni siquiera en los horarios en los que ingresan los chicos. “Los chorros se hacen la fiesta afanando porque está todo oscuro”, expresaron.

Las madres se preguntaron “¿por qué no se hace nada ante los problemas de la escuela?, la Educación Pública está por el suelo y los únicos perjudicados son nuestros adolescentes, nuestros hijos. Es una vergüenza, todas las escuelas sufren y se nota que no hacen nada para que los chicos estudien dignamente. Hoy más de 400 chicos del turno mañana no tuvieron clases”.