Inseguridad sin fin: un teatro sufrió un importante robo en el bajo neuquino

Siguen escalando los hechos de inseguridad en el bajo neuquino, cerca de la obra inconclusa del Arroyo Durán. Tiempo atrás, una vecina del barrio Río Grande había solicitado que finalicen los trabajos en el área, ya que además de las calles cortadas se suma la falta de iluminación en el área, lo cual fomenta la delincuencia. Durante la madrugada del martes, entraron a robar a la sala de Teatristas Neuquinos Asociados (TeNeAs) y ahora dudan sobre su continuidad.

Todavía no está estimado el momento en donde ingresaron al predio ubicado sobre Leguizamón Onesimo 1701. Según manifestó Cristina Mancilla, secretaria de la asociación, a Mejor Informado, una agrupación de Buenos Aires que momentáneamente se encuentra en Neuquén registró las oficinas revueltas cerca de las 15 hs de esta tarde, cuando se iban a encontrar para trabajar. Aún así, estiman todo sucedió en horas de la madrugada, cuando la oscuridad acecha la zona.

"Es el golpe más fuerte que nos dieron en 10 años", sentenció Cristina, acotando que justo este mes de mayo cumplían una década desde la formación de TeNeAs. En total, se llevaron consolas de sonido, de luces, una caja de sonido, un celular, una disco externo, nebulas y un controlador. Todavía no pudieron precisar el monto, pero las sumas son millonarias.

La mecánica del robo todavía se está investigando, pero todo indica que se llevaron las cosas por el portón que da a la calle del Arroyo. Creen que dentro de la propiedad estuvieron cerca de dos horas. Primero, estuvieron por las oficinas; y al no encontrar nada, se dirigieron a la cabina en donde estaban todos los equipos. Pese a llevarse casi todo, dejaron elementos tirados, seguramente por haberse fugado de prisa al ser alertados por algún movimiento extraño.

Desde la agrupación recopilan testimonios de vecinos e imágenes de cámaras de seguridad, como así también solicitan a la sociedad no comprar elementos similares por internet, ya que pueden ser robados. La secretaria de teatristas indicó que habían puesto luminarias, pero que no funcionan. A su vez, al tener todas las calles cortadas, ya no hay tráfico ni tampoco gente caminando como se podía registrar antes. "Se ha transformado en una isla muy inhóspita", aseveró Cristina.

"Es un golpazo. De pronto te inmovilizan, te cortan las manos, las piernas. Quedás en shock. Es algo que no habíamos vivido jamás", señaló. Y es que, además del significativo robo, la sala ya venía con problemas por la crisis económica. En el 2010 ya les habían robado cuando se estaban instalando, pero no fue de ésta magnitud. "No sabemos si vamos a poder hacer las funciones porque son equipos muy importantes: estamos hablando de millones de pesos", ratificó.

Los teatristas aclararon que recibieron el apoyo de distintos artistas de la región y de la provincia. Aún así, dudan poder ponerse de pie haciendo una rifa o algún evento para juntar dinero. En febrero, junto a distintos asociaciones de teatro de Neuquén, presentaron una nota al Gobierno de la provincia para preguntar por algún plan de contingencia para sostener a la cultura. Si bien les habían dicho que en una semana les iban a contestar, a casi mitad del año no han recibido respuestas.

"Es un polo cultural independiente muy fuerte. También de lazos solidarios y comunicativos muy importante", concluyó.