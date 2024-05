Taxista evitó que se lleven a una mujer por la fuerza

El centro de Neuquén fue el escenario de un preocupante hecho de violencia de género, en el que una taxista salvó a una mujer que había sido metida a la fuerza a un auto por un hombre. En el momento en que vio la situación, la chofer tomó la valiente decisión de involucrarse y seguir al automóvil por varias cuadras, mientras pedía auxilio y divisaba cómo el sujeto cruzaba varios semáforos en rojo y golpeaba a su víctima.

Recién cuando el tráfico no le dio opciones al conductor en la esquina de Avenida Argentina y Rivadavia, la taxista llamada Roxana pudo alertar a un efectivo policial para que interviniera.

Todo comenzó por la mañana de este miércoles, cuando Roxana esperaba un viaje y vio a la chica abrir un auto para subirse: "De repente aparece este muchacho de la nada, le saca el celular y sus cosas y se va. La joven, al querer alcanzarlo, la manotea y la sube a la fuerza a su auto", dijo a Canal 7. En ese momento, la taxista dudó en intervenir pero la situación escaló cuando el hombre arrancó el auto: "Me coloco atrás y ahí veo que la va golpeando. Tenía vidrios polarizados, pero vi la mano de él contra el cuerpo de ella", dijo este mediodía.

Roxana, la taxista que persiguió al auto. Foto: (Captura C7)

En medio de la persecución, Roxana llamó al 101 de la Policía mientras el agresor comenzaba a cruzar varios semáforos en rojo: "Lo persigo como 15 cuadras, y yo con el teléfono diciéndole a la policía para dónde iba. Mientras tanto, veía lo que iba haciendo él. En Rivadavia y Avenida Argentina, nos frenó el tránsito y empecé a tocar bocina como loca para que la Policía, que estaba en el medio de la avenida, pare el auto, que así lo hizo gracias a Dios", dijo la taxista.

Cuando los uniformados detuvieron el vehículo, Roxana contó que "costó mucho hacer bajar a la chica porque él no la dejaba", mientras la gente se amuchaba en pleno centro neuquino a ver qué estaba sucediendo: "No pasa nada, es mi señora", decía el hombre desde el interior. Con la asistencia de otros taxistas que llegaron al lugar, la víctima pudo salir del auto y fue hacia la chofer: "Lo más satisfactorio fue que vino y me abrazó. Me dijo 'gracias, porque no sé en qué terminaba esto. Ya llevo más de siete denuncias'", dijo la joven.

Por último, destacó que cuando la mujer bajó del auto "él seguía con el celular de ella" y que lo destruyó: "Se lo partió en una rodilla frente a la Policía".