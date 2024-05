Condenaron a Lagos por abusar de Luz Prieto antes de matarla

Este jueves el tribunal de juicio declaró responsable a Jorge Antonio Lagos por el abuso sexual de Luz Prieto. Lagos ya había sido juzgado y responsabilizado en agosto del año pasado por los femicidios de Luz Prieto y de Norma Morales, pero nunca aceptó haber cometido el abuso de la hija de su ex pareja.

Ante las situación la fiscalía resolvió acusarlo frente a un tribunal colegiado. El juicio inició el miércoles y se extendió hasta hoy. Durante las audiencias declararon testigos y se mostraron pericias.

La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Contra las Personas, Guadalupe Inaudi, probaron que Lagos abusó sexualmente de Luz Milagros Prieto el sábado 11 de febrero de 2023, antes matarla a ella y a su madre.

Tras los alegatos, el tribunal integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Cristian Piana, resolvió por unanimidad declarar a Lagos responsable por el delito que le imputó la fiscalía: abuso sexual con acceso carnal.

Como Lagos ya fue condenado por los femicidios a prisión perpetua, la responsabilidad del abuso no modificará la condena. “La pena no va a variar, pero es una forma de que él se responsabilice”, afirmó la fiscal del caso, y preciso que avanzaron en la acusación porque es necesario que se sepa todo lo que pasó ese día. “El abuso sexual es un delito muy grave y entendemos que no podía quedar impune”, expresó

Lagos cumple prisión perpetua desde agosto de 2023 por los femicidios de Luz y de su madre, Norma Beatriz Morales, con quien había mantenido una relación de pareja. A partir de la acusación de la fiscalía, ahora también fue condenado por el abuso sexual de Luz.

Los femicidios ocurrieron en febrero de 2023

Según la teoría de la fiscalía, el sábado 11 de febrero por la madrugada, Lagos mató a Norma Beatriz Morales de 58 años y a Luz Milagros Prieto de 20 años de forma brutal y violenta. Luz, hija de la otra víctima, tenía múltiples lesiones de arma blanca y golpes en distintas partes del cuerpo: su deceso se produjo por una hemorragia masiva. A Norma no le pudieron precisar la cantidad de lesiones, por lo que lo describieron como "una constelación".

Tras los asesinatos, Lagos trasladó el cuerpo de Norma hacia un descampado ubicado en la zona de Parque Industrial de Plottier. Al día siguiente, un policía que hacia adicionales para una petrolera encontró su cuerpo mientras realizaba un recorrido.

Lagos intentó fugarse, pero finalmente fue detenido a tres cuadras del domicilio de Norma. Posteriormente, al ingresar a la casa, encontraron el cuerpo de Luz.