"Me pagás o te cago a tiros", amenaza de un trapito

Ocurre en casi todas las esquinas de ciudades importantes del país. La crisis económica volcó a las calles a centenares de personas que ofrecen algún "servicio" como lavacoches, limpiavidrios, vendedores de infinidad de productos de fácil manipulación. Se los ha identificado como "trapitos", que de un tiempo a esta parte comenzaron a ser denunciados por amenazas, violencia o maltrato hacia quienes no pueden o no quieren colaborar.

Es el caso de Gustavo Blanco, quien está detenido por amenazar a una familia en Palermo, a quienes les pidió dinero por cuidar el auto. Cuando el conductor le señaló que le pagaría a su regreso, el trapito lo increpó diciendo " “la quiero ahora, después te va a salir más caro, yo me la banco, vení, tengo un arma y si no me pagás te voy a cagar a tiros”.