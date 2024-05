Impresionante choque en pleno centro de Neuquén: un auto terminó dentro de un local

Un impresionante choque tuvo lugar en las primeras horas de este domingo 5 de mayo en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Un automóvil Volkswagen Bora pasó de largo en la intersección de calles Alderete y Mendoza y terminó chocando contra el frente de una rotisería, provocando serios daños.

El hecho sucedió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, y aún se investigan los motivos por los cuales el conductor no frenó su marcha y terminó destruyendo la fachada del local de empanadas. Testigos indicaron a Mejor Informado que los ocupantes del vehículo son jóvenes, aunque no pudieron precisar edades. Además, se aprecia que el automóvil no llevaba su chapa patente colocada.

A menos de media cuadra del lugar, se encuentra la Comisaría Primera de la capital provincial, por lo que los agentes policiales tardaron unos segundos en arribar al lugar para verificar lo ocurrido.

Noticia en desarrollo.