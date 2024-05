Femicidio de Agustina: la madre detalló la relación con Parra

La primera de los 115 testigos convocados para el juicio por el femicidio de Agustina Fernández fue su mamá, Silvana Capello. Desde el primer momento, insistió en la culpabilidad de Pablo Parra, el único acusado de haber matado a golpes a la estudiante de medicina.

En primer momento, Capello recordó cómo la joven de 19 años decidió estudiar en Cipolletti y la determinación de la familia para apoyarla. Aseguró que además de la facultad de la Universidad del Comahue, también había averiguado en La Plata y en Buenos Aires, pero que se optó por una ciudad más pequeña.

El sueño de Agustina era ser médica contemplaba un esfuerzo de la familia. Su mamá la acompañó a principios de marzo de 2022 y recorrieron varios departamentos que estaban en alquiler. Ya cansadas de buscar, encontraron el complejo de Confluencia al 1300, del barrio Sillón Encantado.

La madre de Agustina escuchó los alegatos de apertura sentada a pocos metros de Parra.

“A Agustina le encantó”, aseguró Capello, quien también se refirió a que a ella la conformaba porque le parecía seguro.

Ya en el departamento del primer piso, juntas conocieron a la vecina de al lado y también a “Pablo Parra que vivía abajo”. Ambas regresaron a Santa Rosa para terminar de preparar las cosas. “Parra se contactó con ella y se ofreció a buscarla en la terminal”.

Ese mensajito del acusado significó un llamado de atención para la madre: “Prendí la alarma cuando el vecino la quería pasar a buscar”. Y contó que Agustina le consultó sobre que le respondía: “¡Le dije que no! Que le contestara que se tomaba un taxi y que le diera las gracias".

Con respecto a la relación de Agustina con Parra, Capello confió que “una intuye, como madre, que pasaron cosas, que hubo intimidad". Pero ella siempre lo llamaba como “mi vecino”. Es más, en el grupo de Whatsapp con sus amigas lo mencionaba de igual manera.

Este detalle no es menor, ya que para que exista femicidio, tiene que haber una relación entre la víctima mujer y su asesino hombre. Por eso la madre subrayó su creencia de que hubo una relación íntima. También apuntó que ese trato como “mi vecino” es utilizado por la defensa como una señal de distancia.

Por último hizo referencia al día del ataque: “El 2 de julio a las 8:45 me llaman de un 299. Era Pablo, vecino-amigo de Agustina, desde el teléfono de una vecina” y recordó que le dijo "me han visto salir y entraron a robar, le pegaron a Agustina" y que luego le cortó. Minutos más tarde emprendió el viaje a Cipolletti, cuando llegó se interiorizó de lo sucedido y que en la puerta del hospital Parra estaba junto con sus padres e intentó acercarse para hablar, pero ella no lo quiso escuchar.

Con Parra nunca más volvió a hablar. En el camino desde Santa Rosa a Cipolletti fue la encargada del complejo la que los mantuvo al tanto del estado de la joven. "Cuando la vi fue terrible, solo reconocí su nariz".

Luego de su testimonio, la madre de Agustina volvió a ocupar su lugar detrás de sus abogados y a pocos metros de Parra, al que no le sacó la mirada de encima.