Femicidio de Agustina: Parra sabía que la cámara no andaba

La primera jornada del juicio por el crimen de Agustina Fernández (19 años) estuvo plagada de testimonios que apuntaron a la relación del único acusado, Pablo Parra, con la víctima. Las amigas reconocieron que tenía actitudes de "pesado", que ella no lo dejaba entrar a su departamento para que no se le "instale". También declaró la encargada del complejo de departamentos, que confirmó que el petrolero de 35 años sabía perdfectamente que la cámara de seguridad no funcionaba.

Tras el testimonio de los padres de Agustina y la tía, que se cumplió por la mañana, llegó el turno de las amigas. Todas coincidieron en que no existía una relación amorosa entre ambos, pero si que ellas entendían que había existido algo. Lo daban por sobre entendido. Sin embargo todas respondieron que Parra quería formalizar un noviazgo.

Luciana Alfonsín era compañera del secundario. El contacto via WhatsApp entre ellas era diario. Reconoció que le habló de la existencia del vecino y que le confió que "fueron a tomar mates". c on ese solo comentario ella interpretó que tuvieron relaciones sexuales : "Lo di por hecho". Luego aclaró que fue "una sola vez" y que después Agustina tomó distancia por él era "bastante intenso, pesado. Cargoso, que estaba encima, escribiéndole. Flasheaba amor. Le regalaba cosas".

Dos compañeras de la facultad apuntaron a la obcesión del acusado. Jazmín Urondo estudiaba junto con Agustina y recordó que él siempre "estaba pendiente". Describió los encuentros no tan casuales que tenían en el complejo cada vez que la joven pampeana llegaba o salía. También que hacía cosas para conquistarla. Aseguró que habían mantenido relaciones sexuales, pero que la estudiante de medicina no quería una relación formal. "Nunca le permitía que entre al departamento, decía que 'se iba a instalar' porque era 're pesado este tipo'".

La madre de Agustina permaneció detrás de sus abogados, gran parte de la jornada tomada de la mano de su pareja.

Más tarde declaró otra compañera de apellido Muñoz, también reconoció que "no quería juería juntarse en su departamento porque no sabía cómo sacarlo de ahí. Era evidente que ella no sentía lo mismo que él". Pese a eso, dio por hecho que tuvieron relaciones sexuales. Recordó que una noche salieron juntas con Parra: "Era muy obvio, toda su atención estaba en ella. Era incómodo, porque era mayor que ella, le compraba tragos".

Con respecto al día del hecho, se refirió a los dichos de un vecino de nombre Adrián, quien describió a Parra como "muy tranquilo", que le tocó la puerta y le dijo que habían atacado a Agustina, que le faltaban cosas y remarcó que le insistía "para que entrara a su departamento donde estaba Agustina. No lo veía asustado, como una reacción humana al ver tirada una persona en su casa".

LA CÁMARA NO FUNCIONABA

Uno de los mayores problemas que se les presentó a los investigadores en la búsqueda del atacante de Agustina ese 2 de julio de 2022, fue que no contaban con grabaciones de los movimientos dentro del complejo de Confluencia al 1300 del barrio Sillón Encantado. Si bien encontraron una colocada en la entrada, sólo servían para intimidar y no para conocer los movimientos de quienes entraban y salían.

Muchos de los vecinos también se sorprendieron con esa noticia. Todos esperaban poder confirmar los movimientos previos y posteriores de esa tarde. Sin embargo la administradora, Natalia Pérez, fue clara cuando la convocaron a prestar declaración frente al jurado popular: "Pablo sabía".

La mujer brindó detalles del comportamiento del petrolero como inquilino y lo que ella podía apreciar de la relación entre ambos. "Él siempre decía que era su amiga" y reconoció que muchas veces la vio a Agustina en el departamento de la planta baja.

Pero un detalle no pasó desapercibido, es que ella recordó un día en el que el acusado perdió su billetera. "Estaba seguro de que había sido un vecino, lo acusaban por el robo y pidió las grabaciones para comprobarlo. Le dijeron que no andaban", confirmó.

Después del hecho, el departamento de Parra quedó cerrado mientras los peritos realizaban las pericias correspondientes. Sin embargo él estaba muy apurado por "resolver el contrato". Hizo referencia a una conversación por mensajes de WhatsApp, le escribió "yo también estoy mal, perdí cosas materiales" y le aclaró que no estaba imputado. La entrega de la llave fue conflictiva con cartas documentos cruzadas.