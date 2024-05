Femicidio de Agustina: "Pensé que ella engañaba a Parra"

La defensa de Parra cuestiona el trozo de tela azul que encontraron en el alambre, un perito reconoció que hay similitudes con tejidos hallados en la ropa de Agustina, pero no hay certezas..

Un vecino del complejo vio como Agustina Fernández recibía al joven con el que había iniciado una historia, y supuso que ella engañaba a Pablo Parra, y pensó que eso traería problemas. En la continuidad de la cuarta jornada del juicio por el femicidio de la estudiante de Medicina, el hombre dio detalles de la relación que mantenía la víctima y el acusado, a los que varias veces los vio comportarse como si fueran pareja y hasta supuso que eran novios.

Uno de los vecinos del complejo de Confluencia 1300 se presentó ante el jurado popular como testigo, contó que no era amigo de ellos, pero que conocía a Parra y a Agustina, que muchas veces vio como ella entraba al departamento del petrolero y que creyó que eran pareja, por eso no pasó desapercibido para él lo sucedido horas antes del ataque a la joven.

Es que como todos los sábados, el 2 de julio de 2022, Claudio Oliva regresó de jugar al fútbol con unos amigos. En vez de entrar a su departamento, se quedó en la vereda tomando unas cervezas. Fue en ese momento que llegó un auto y bajó Natanahel Carrasco, un mozo de la cervecería Antares al que conocía. La que bajó a recibirlo fue Agustina, que le abrió la puerta del complejo y ambos subieron al departamento de ella.

Para él, sus dos vecinos eran pareja o tenían una relación, por lo que "pensé que Agustina estaba engañando a Parra, yo creía que estaban de novios". Es que varias veces los había visto juntos y recordó que en varias oportunidades la vio a ella entrar al departamento de la planta baja "con pochoclos o gaseosas".

Sin decirle nada a sus amigos, intuyó que la presencia de Carrasco traería problemas, para los investigadores fue el detonante del crimen. Sin embargo, poco después entró a su departamento, se acostó a dormir y no escuchó nada más. Ya de noche, fue su papá el que lo despertó: "casi me tira la puerta abajo", y ahí me contó lo que había sucedido en el complejo.

Le contaron que "habían golpeado a una chica" y que habría sido un "un robo". Asombrado por la noticia, fue a hablar con su otro vecino, Adrián Monge (ya declaró y fue él quien llamó a la Policía) que le relató que Parra le golpeó la puerta para avisarle que Agustina estaba tirada en el piso y que habían entrado a robar. Y ratificó que el acusado le insistía a su vecino que lo ayudara a levantar a la joven y ponerla arriba del sillón, pero este se negó.

Fibras similares en la ropa de Agustina

El trozo de tela azul es protagonista cada vez que se presenta como testigo un perito. Ayer, el uno confirmó que tanto las manos como la ropa de Agustina no fueron resguardadas. Responsabilizó a los médicos quienes priorizaron salvarle la vida. Sin embargo, la calza gris que tenía puesta al momento de ser atacada, las zapatillas y un sweter, fueron analizados en un laboratorio y hallaron 15 fibras azules, similares al tejido encontrado en el alambre y que sería del asesino. El trozo de tela azul encontrado en la concertina es de similar característica a las 15 fibras encontradas en la ropa de la víctima

El perito Héctor Castillo declaró por Zoom desde Viedma. Compartió sus archivos sobre el pedazo de tela azul y explicó que se hizo una comparación entre ese pedacito de buzo y las fibras ajenas que fueron encontradas en la ropa de Agustina. Según detalló, se analizó la morfología, tonalidad, brillo, constitución y diámetro de sección, con la conclusión de que ambas muestras son fibras, azules, no emiten fluorescencia y tienen brillo. "Coinciden una con la otra", aseguró.

La defensa de Parra, encabezada por Juan Manuel Coto, volvió a plantear dudas al respecto del trozo de tela. Le repreguntó a Castillo si eso le alcanzaba para decir que se trataba de la misma tela, y el perito respondió que "no, por eso recomendé que se hiciera un análisis más complejo".

También le consultó si pudieron determinar a qué prenda le pertenece ese pedacito de tela, y el perito aclaró que "sólo se peritó el trozo" que se halló en el alambre sobre el paredón. Por lo que nunca se pudo determinar de dónde salió y que tipo de vestimenta pertenece.