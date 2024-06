Avanza la causa contra la liberal Villaverde por estafa

Pasaron más de dos meses y finalmente la Justicia imputó a la diputada libertaria Lorena Villaverde y el resto de la Comisión Directiva que la acompañaba en el club Las Grutas. La acusación es por "estafa por defraudación" ante una serie de irregularidades notadas en los libros contables por parte de los nuevos dirigentes. Entre las cosas poco claras que se detectaron, aparece una rifa millonaria que no tenía autorización de Lotería ni el aval de los socios para que la institución se desprenda de parte de su patrimonio.

La denuncia fue realizada a mediados de marzo por parte de los nuevos dirigentes. Ante la fiscalía de Gustavo Abués, plantearon que la realización de una rifa denominada "sorteo millonario" se realizó de manera irregular. El premio máximo era un terreno en Las Grutas, a pocos metros del acceso al club y que formaba parte de su patrimonio.

Lotería de Río Negro no autorizó el sorteo del terreno que lanzó Villaverde y sus compañeros de Comisión Directiva.

El sorteo lanzado en octubre de 2021, pretendía la venta de 10 mil números a seis mil pesos que se podían pagar en cuotas de mil pesos. El monto total recaudado alcanzaba los 60 millones de pesos y la fecha de sorteo era el fin de semana de Pascua de 2022, pero que finalmente se sorteó en Navidad de ese año. La presidenta de la institución era Villaverde, quien puso su firma pero no logró la autorización de Lotería de Río Negro, que es la que fiscaliza este tipo de sorteos millonarios.

Tras dos meses de investigaciones, finalmente el fiscal le presentó la acusación al juez Favio Corvalán que dio por formulados los cargos para todos los integrantes de la Comisión Directiva que presidía la diputada nacional libertaria Villaverde. Del mismo modo le otorgó al Ministerio Público el plazo de 4 meses para avanzar en la recolección de pruebas para llevar la causa a juicio.

A Villaverde la sucedió al mando del Club Las Grutas una comisión normalizadora que revisó los libros de la institución y al detectar irregularidades se presentó en la Justicia para que se determine si existió algún delito. Es que entre las decisiones inconsultas de la empresaria, se sorteó un terreno que formaba parte del patrimonio de la institución y para desafectarlo se necesitaba el voto de los socios activos convocados en una Asamblea General, como estipula el estatuto.

Entre las pruebas que aún se deben producir por parte de la fiscalía, se encuentra una auditoría por parte de un perito contable que revise los libros del club. Es que la Comisión imputada no presentó los balances correspondientes a su gestión con el debido desglose de ingresos y egresos, como también las rendiciones de los aportes recibidos por el municipio de San Antonio y de la provincia.

Entre las denuncias, algunos socios reconocieron que pagaban cuotas sociales a través de una billetera electrónica pero que no era de titularidad del club, sino que estaba asociada al CUIT de uno de los ex directivos. Las sospechas apuntan a que la recaudación lograda por transferencias a esa cuenta no habrían sido rendidas de manera correspondiente.

Avales truchos

La investigación por estafa y defraudación que inició la Justicia de Río Negro no es la única acusación que debe enfrentar por estas horas la diputada Villaverde. Es que en las últimas horas la Justicia Federal decidió desdoblar las denuncias por avales truchos presentados por su partido para que La Libertad Avanza sea reconocida como partido de distrito en la provincia.

Si bien todo formaba parte del proceso de reconocimiento iniciado en la Justicia electoral, el juez Hugo Greca de Roca que subroga en Viedma, aceptó la propuesta del fiscal Marcos Escandell para que las casi cien denuncias por apropiación ilegitima de la identidad sean tratadas de manera independiente al reconocimiento de LLA, pese a que esas firmas truchas estaban dentro de las casi 2500 presentadas por el representante legal del partido del presidente, Jonathan O´ Rourke, designado por Villaverde a cargo de la ANSES de Roca.

De esta manera y tras el dictamen del fiscal, Greca resolvió que el pedido de reconocimiento queda suspendido por el plazo de 30 días, en los que el representante legal de LLA está autorizado a cambiar las planillas de firmas presentadas después del 20 de mayo, cuando el partido cambió a los encargados de la recolección y designó en reemplazo al oscuro operador Julián Goinhex, el ex asesor de Magdalena Odarda, Nahuel Piccoli Fortuny y la barilochense Celeste Ventureyra, a cargo de ANSES y Pami en la zona cordillerana. Ellos serían los responsables de haber copiado datos personales de afiliados a sindicatos y de la Federación de Boxeo, para incorporarlos como avales.