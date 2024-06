"Nos vamos", gritaron los usurpadores cuando avanzó la Policía

La oficial a cargo no cedió en su posición y le ordenó al personal de la Comisaría 12° que demore a todas las personas que tomaban las tierras el Procrear..

Una nueva usurpación de tierras encendió el alerta durante el fin de semana, pero el rápido accionar de la Policía de Río Negro y las órdenes claras desde la Justicia permitieron que rápidamente unas 30 personas depongan su accionar ante el avance de los uniformados. El operativo quedó grabado y fue la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich la que felicitó en las redes sociales a la fuerza provincial.

El sábado por la tarde, unas 30 personas decidieron tomar el predio ubicado en calles Las Heras y Miguel Andén de El Bolsón, que en un tiempo fue propiedad de Gendarmería Nacional y que luego fue cedido para la construcción de viviendas del Procrear, pero que aún permanece como baldío.

Según se supo, un grupo de personas ingresó el sábado por la tarde y levantaron algunas construcciones precarias con palos y nylon, lo que claramente se conoce como una toma. Pocas horas después, una oficial de la Comisaría 12° de El Bolsón se presentó en el predio junto con una decena de uniformados preparados para el desalojo, con cascos y escudos.

Ley y orden en El Bolsón. Estamos cambiando el paradigma de la seguridad en la Argentina.



Felicitaciones a la agente de la Policía de Río Negro por su firme accionar. pic.twitter.com/CUYYt4OmfT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 9, 2024

Todo el procedimiento quedó registrado en el celular de una de las personas que intentaban la usurpación de las tierras. En el video que se viralizó en las redes, se puede ver cómo la oficial a cargo del operativo se presentó y de inmediato el vocero del grupo de personas intenta aclararle que no tenían intención de que haya violencia y, a continuación, le solicitaron que muestre la orden judicial.

Sin embargo, la policía intentó explicar que no necesitaban un oficio pero fue cortada por varias personas que, a los gritos, intentaron reclamarle algo. Ante esto, la oficial no dejó dudas: "Acá voy a hablar yo", les dijo y luego continuó, es un "infraganti delito, es una propiedad privada fue una persona a hacer la denuncia y no necesito ninguna orden".

"Les pido que se retiren del lugar o voy a darle las directivas al personal para que procedan a la demora de las personas que no se quieran retirar". El corto ida y vuelta continuó: "Vamos a hacer una asamblea", insistió el vocero. A lo que la policía, sin dudar un segundo, les ordenó que se reúnan "en la vía pública, fuera de la propiedad privada".

Ante la negativa de las personas que intentaban permanecer en el predio, la oficial se dio vuelta y ordenó: "¡Procedan!". Inmediatamente los policías de El Bolsón comenzaron a avanzar hacia donde estaba el grupo de usurpadores, se escuchó el clamor: "¡No!, ¡no!, ¡no!, nos vamos, nos vamos".

Las tierras eran de Gendarmería y fueron cedidas para la construcción de viviendas del Procrear, pero aún permanece como baldío.

El video llegó rápidamente a las redes sociales y fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien lo publicó en su cuenta de Twitter: "Ley y orden en El Bolsón. Estamos cambiando el paradigma de la seguridad en la Argentina", destacó el trabajo de quien estaba al frente del procedimiento: "Felicitaciones a la agente de la Policía de Río Negro por su firme accionar".

Aunque se logró identificar a todas las personas que participaban de la toma, dos quedaron demorados a disposición del fiscal Álvaro Verbori, quien dispuso el secuestro de los teléfonos celulares para determinar el grado de participación que tuvieron en el intento de usurpación.