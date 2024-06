"Retomamos el territorio" dijo Bullrich a 6 meses de gestión

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, analizaron los avances de las acciones emprendidas y los resultados del “Plan Bandera”, a seis meses del inicio de la gestión.

“Hoy podemos decir que los números nos favorecen” resaltó la ministra al hacer un balance del primer semestre de gestión en materia de seguridad. "Esto es un trabajo día a día hasta que realmente la población sienta que la ciudad esté en paz".

“Bajo el firme compromiso de hacer de Rosario una ciudad libre de mafias, narcoterrorismo y delitos en general”, destacó las acciones que se llevaron adelante “a pesar de haber tenido en el medio una crisis que nos puso en jaque, que fueron los cuatro asesinatos a mansalva”.

Bullrich señaló que en abril del 2024, se tuvo la mayor caída de un 73% respecto al mismo mes del año anterior. "Y este descenso significa o implica retomar el territorio por parte de las Fuerzas Federales y la Policía de Santa Fe. Territorio que para todos los rosarinos estaba en manos de las bandas narcos, que eran los dueños de la calle. Esto ya no es más así", subrayó Bullrich.

De diciembre a la fecha fueron detenidas 468 personas. 390 por narcotráfico, en el marco de 443 procedimientos que se realizaron en los que se incautaron: 118 kilos de cocaína, 88,52 kg de marihuana y 50.544 unidades de drogas sintéticas. También como resultado se destaca la caída de las balaceras en un 59% interanual.

La ministra contó que se controlaron 606.000 personas, es decir, casi la mitad de los ciudadanos de Rosario. “Esto generó una situación en la que el ciudadano sentía que había control y no que los delincuentes pudieran andar con armas por la calle como si nada pasase”.

Bullrich también hizo referencia a la implementación del sistema integral de gestión para personas privadas de libertad de alto riesgo, en el servicio penitenciario. “Los señores de las bandas eran los dueños de la cárcel, no sólo hablaban por celulares, le daban órdenes a otros presos, le daban órdenes a los penitenciarios, los amenazaban si no cumplían esas órdenes. Estos señores no tienen más poder”, sostuvo.

El nuevo sistema incluye celdas individuales para mayor control; control de las comunicaciones de los internos y la suspensión de las comunicaciones telefónicas del narco Esteban Alvardo y de Claudio “Morocho” Mansilla, a excepción de las que cursen con sus abogados defensores y organismos de control.

"Los penitenciarios estaban presos de las organizaciones y las organizaciones tenían el aval del poder político anterior. Por eso este cambio ha sido tan importante, tan estratégico, que hoy muchos distritos del país nos mandan sus presos de alto riesgo a las cárceles federales, a esos lugares para que no puedan seguir delinquiendo”, afirmó Bullrich.

A nivel provincial, el mes de abril de 2024 presentó la mayor caída de homicidios dolosos, con un 73% menos de casos respecto al mismo mes del año anterior. En la ciudad de Rosario, también abril fue el mes con el descenso más significativo, con una baja del 78% con relación a abril de 2023.

En las zonas a cargo de las fuerzas federales, la disminución de los homicidios es el dato más notable, con reducciones en zonas del 100%, y en otras del 87,5%. Solo hay una zona donde se registra un fuerte aumento, lo que pone de manifiesto un mayor esfuerzo de las medidas. En total, las zonas bajo responsabilidad de las fuerzas federales presentaron una caída del 68,29% en los homicidios, en comparación con el resto de Rosario, donde la reducción fue del 51,56%.

Respecto a la inteligencia criminal, señaló que “hemos generado una cantidad de mecanismos de inteligencia y de investigación a cargo de la Secretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado. 461 investigaciones llevamos en este momento. Hemos puesto a los miembros de nuestro ministerio a trabajar al lado del Ministerio de Justicia para tener hoy el sistema acusatorio en la ciudad de Rosario y la mayor parte de la provincia de Santa Fe.

Otro de los ejes claves en la lucha contra el crimen organizado en Rosario, es la presentación ante el Congreso Nacional del proyecto de Ley antimafia que contempla agravantes de penas; tipificación de una asociación ilícita cuando está dedicada a ciertos delitos y establece la posibilidad de crear una zona especial de investigación, fundamentalmente cuando se convoca al comité de crisis para implementar operativos más ágiles.

"El territorio formal es ganarles la calle todos los días y el territorio conceptual es que el Estado, cuando es un Estado de derecho, constitucional, que trabaja dentro de la ley, con la Constitución en la mano y utilizando las armas para defender a la ciudadanía, es un Estado invencible”, concluyó la ministra.