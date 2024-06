Impactante derrape y vuelco en Ruta 43

En la madrugada de hoy, a las 02:35, un siniestro vial alertó a las autoridades en la Ruta Provincial 43, en el sector chacra de Cofre, Chos Malal. El incidente involucró a un Volkswagen Bora 1.8T gris, conducido por un joven de 25 años, quien afortunadamente salió ileso.

El subcomisario Ricardo Ovadilla, jefe de Tránsito de Chos Malal, informó a Mejor Informado que el vehículo circulaba en dirección sureste a noroeste por la Ruta Provincial 43, un tramo de ripio. El automóvil sufrió un derrape, invadiendo el carril contrario lo que resultó que volcara sobre el costado de la ruta.

El conductor, domiciliado en Chos Malal, no requirió asistencia médica tras el accidente. Aunque no se realizó un test de alcoholemia debido a la falta de equipamiento, el médico policial, Dr. Peñarol, certificó que no presentaba signos de consumo de alcohol. El conductor gestionó de manera privada la extracción y traslado del vehículo a su domicilio mediante un servicio de grúa.

Afortunadamente el accidente resultó en daños materiales al vehículo y no hubo heridos.