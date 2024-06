Quisieron linchar a una mujer en un barrio de Neuquén

Un fuerte conflicto se desarrolla en el barrio Parque Industrial de Neuquén Capital por el robo de un televisor 43" que, por imágenes de cámaras, se dedujo había sido sustraído por una vecina que vive a 15 metros de la vivienda. Un grupo de vecinos, cansado de la inseguridad, fue esta tarde con intenciones de ingresar al domicilio para recuperar lo perdido, y la Policía debió intervenir para calmar la situación.

Según explicó una vecina llamada María Esperon a Mejor Informado, esta mañana alrededor de las 9:30 "rompieron la puerta del frente de la casa", ubicada cerca de la esquina de Aguada del Sapo y Tiqui Malal y robaron un televisor de 43 pulgadas. Los vecinos aportaron imágenes de sus cámaras de seguridad y apuntaron la intervención en el hecho de un vehículo que estaba a 15 metros del robo.

De esta manera, con la hipótesis de que fue una vecina quien robó el televisor, un grupo se agolpó delante de la vivienda pidiendo que los echen del barrio, hartos de ser sus reiteradas víctimas: algunos incluso amenazando con destruir el vehículo involucrado. El pedido no incluyó la correspondiente denuncia, sino el pedido de inmediata devolución de la tele robada y que paguen por los daños que sufrió la puerta de su casa.

Fuerte operativo de seguridad para evitar que los vecinos hagan justicia por mano propia

"No podemos permitir que roben en nuestro barrio, eso nunca sucedió acá y no vamos a permitir que empiece a suceder de esta manera", sostuvo una vecina indignada con la situación.

Según manifestaron en el lugar, el televisor había sido reducido en un kiosco narco de la zona, hasta ahí fue trasladado esta mañana para cambiarlo por $ 80 mil en cocaína. "En el caso que no me devuelvan el televisor y me arreglen la puerta, le vamos a romper el auto, le vamos a romper la vivienda, si acá perdemos, perdemos todos", sostuvo la vecina damnificada.