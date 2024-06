Vecinos atraparon a ladrones y los obligaron a cantar

Dos presuntos delincuentes fueron obligados a cantar el Himno Nacional y el "Arroz con leche", cuando fueron atrapados por un grupo de vecinos. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El episodio quedó registrado en videos que recorren las redes sociales. A través de las imágenes, se observa a los supuestos ladrones rodeados por el grupo de vecinos y se escucha decir a uno de ellos: "¡No les peguen, quiero que canten!".

En este contexto, los hicieron arrodillar y cantar. Primero, el "Arroz con leche". Así, comenzaron los sujetos a entonar el tema infantil y a aplaudir, tal como les pidieron los vecinos.

No obstante, luego subió la tensión, cuando se les ordenó cantar el Himno Nacional. "Ahora van a cantar el Himno, si se equivocan se pudre todo", dijo otro de los vecinos. En tanto, uno de los detenidos por el grupo indicó que "yo no me sé el Himno". De todas formas, ambos sujetos, terminaron entonando la canción patria, uno poniéndose una mano en el corazón y el otro con las palmas de sus manos hacia el cielo.

"No tienen que venir más para acá, ¡los vamos a romper todos!", fue la advertencia que se escuchó de fondo.