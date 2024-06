La abuela paterna sospecha de la mamá de Loan

"La mamá del chico perdido podría tener algo que ver por venganza, por problemas de plata, no confío nada…" dijo hoy ante el Medio "El Litoral" la abuela de Loan, el pequeño de cinco años que desapareció misteriosamente luego de ir a recoger naranjas con otros niños y adultos a poco más de 500 metros de la casa de su abuela paterna, en El Algarrobal, un paraje Correntino.

Todo comienza a complicarse mucho, porque el abogado de uno de los detenidos pidió que también se impute a una tía y otro adulto. "No eran tres, eran cinco " dijo. Pero justamente esa tía - Laudelina- también desconfía de la mamá de Loan, y cree ciegamente en lo que dice su esposo detenido.

“Fijate si llegó Loan, que se fue con su papá, con una naranja pelada”, fue lo que relató Laudelina. “Él es el que me llama y me guía y me dice que vino hacia el papá. Todos estábamos buscando desesperados, menos la mamá que estaba muy tranquila esperando que el nene vuelva ", deslizó.

Pero la abuela no se guardó nada. Sobre el marido de su hija Laudelina señaló que " es un tipo mano larga, tanto pasé vergüenza con él, porque estuvo preso por robar unos terneritos. Entonces qué podes pensar de él. Mi hija es una zonza para meterse con un tipo irresponsable como ese".

Respecto a su hipótesis sobre la desaparición del pequeño, opinó que "habían visto a un desconocido, y creo que esa persona lo detiene al niño, no lo suelta" debido a la cantidad de personas que lo están buscando en toda la región.

También agregó que cree que con los otros chicos " se erraron y lo corrieron a Loan y ahí desapareció. Agarró otro camino y se perdió en el monte porque no conoce".

Loan era la segunda vez que iba a la casa de su abuela, aunque su padre concurre cada quince días. "no le traían porque era muy chiquito y tenía que venir con alguien para cuidarlo", dijo, y agregó "uno dice una cosa, otro dice otra, no sé cual es la verdad, son muy tristes mis días. Es un chico que nunca venía a mi casa y el papá me dijo que quería venir, entonces le pedí que lo traiga y justo vino a caer esta desgracia. Por eso quiero que venga así lo conozco, que esté conmigo un día más. A todos mis nietos los quiero como a mis hijos, pero como no estamos cerca no quieren venir al campo".

En tanto , una amiga de la abuela que estuvo en la comida, confirmó que " en la mesa no se dio ninguna situación rara”, y reveló que Loan había pedido ir ese día porque quería prenderle una vela a San Antonio de Padua. “Los chicos estaban en otra mesa, pero Loan estaba en nuestra mesa con su papá."

Mientras esta interna familiar empieza a develarse, la justicia recorrió hoy el naranjal desde donde se extravió el pequeño, junto a los otros chicos que esa tarde estuvieron con él, en un intento de reconstrucción del hecho.

También se recibió el llamado de una persona que dio detalles de haberlo visto en Resistencia- Chaco- el mismo jueves de su desaparición, pero no hay que olvidar que se ofrecieron cinco millones de pesos de recompensas a quien aporte información.

La búsqueda sigue, con elementos para encontrar una persona con vida, pero también se sumó un can que detecta personas fallecidas.