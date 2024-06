El Estado pagó 400 millones de pesos por licencias truchas

El gobernador Alberto Weretilneck encabeza una cruzada contra el alto nivel de ausentismo que se registran en las distintas áreas del Estado. Tras la denuncia penal realizada en la Justicia y por la que ya se hicieron allanamientos en búsqueda de pruebas, se conocieron algunos detalles de la emisión de certificados truchos para justificar faltas, por ahora hay dos profesionales señalados que firmaron 472 comprobantes en sólo cinco meses, una maniobra que a las empobrecidas arcas rionegrinas le significó unos 400 millones de pesos de pérdida.

Nuevamente el gobernador utilizó sus redes sociales para exponer la situación, de la que también queda en claro la falta de actividad por parte de los organismos de control del propio Estado, que recién detecta la maniobra cuando ya está consumada y no tiene manera de comprobar durante el mismo día de ausencia si el agente se encuentra enfermo de verdad o es una excusa para no ir a trabajar.

En su cuenta Twitter, Weretilneck explicó que "entre diciembre 2023 y mayo 2024 los dos médicos de General Roca y Villa Regina que denunciamos ante la justicia, entregaron 472 certificados a trabajadores de la Policia de Río Negro, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Operaban en distintas localidades de la provincia y emitían los certificados a través de WhatsApp, sin consulta previa".

Lo que se pudo establecer, y por eso la Justicia ya cuenta con los teléfonos celulares de los profesionales, que fueron secuestrados en allanamientos realizados a mediados del mes pasado, es que para la ejecución de la estafa, no hacía falta concurrir a ningún consultorio y no había examen ni contacto personal entre los médicos con sus pacientes. La comunicación se realizaba por WhatsApp y de la misma manera se enviaba un certificado médico. Lo extraño es que los responsables de Recursos Humanos de las diferentes áreas no solicitaran el certificado físico para cargar la licencia y el trámite se realizaba sólo de manera digital. El pago del agente al profesional, también se realizaba por billeteras electrónicas.

El gobernador cuantificó la estafa que le representó al Estado "6602 días no trabajados" y que tuvieron un costo económico de 4 millones de pesos. "Este es el monto que tuvimos que pagar todos los rionegrinos por personas que lograron licencias ilegales y no se presentaron a trabajar como corresponde".

"Cuando hablamos de falsificación de certificados, también hablamos del impacto económico negativo que tienen este tipo de conductas para el Estado provincial. Vamos a seguir hasta que los médicos que tenemos bajo investigación pierdan su matrícula profesional, no vamos a permitir que ejerciendo ilegalmente sigan perjudicando al Estado provincial y a todos los rionegrinos", aseguró con enfasis el mandatario provincial.