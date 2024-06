Llamativa declaración del intendente donde desapareció Loan: "Revisen a la policía"

En una declaración impactante, el intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, expresó su profundo temor por la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años que se esfumó sin dejar rastro. En un ferviente pedido, Ynsaurralde solicitó una revisión exhaustiva de la policía local, sugiriendo la posibilidad de corrupción dentro de la fuerza.

Los vecinos de 9 de Julio salieron a las calles en una marcha desesperada para exigir la aparición con vida de Loan. Durante el encuentro con los manifestantes en la plaza central, Ynsaurralde no contuvo su preocupación y describió un panorama alarmante relacionado con drogas y corrupción.

"Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás imaginamos. No seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría", expresó Ynsaurralde.

En una entrevista con un medio local, el intendente profundizó en sus sospechas: "Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas". Para Ynsaurralde, es evidente que Loan no se perdió por accidente: "Es evidente que se lo llevaron".

El intendente lanzó una advertencia escalofriante: "Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos". Ynsaurralde no dudó en señalar la gravedad de la situación, refiriéndose a la presencia de "mucha mafia y porquería" en la comunidad.

"Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema", afirmó Ynsaurralde frente a los vecinos.