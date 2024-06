Caso Loan: detuvieron a una funcionaria, su marido y un comisario

Hoy se cumplen nueve días desde la aún misteriosa desaparición de Loan Danilo Peña (5) y, hasta el momento, la hipótesis que toma más fuerza es que el niño fue secuestrado. A última hora del viernes, la Justicia correntina pidió la detención de tres nuevos sospechosos: un comisario, una funcionaria municipal y su marido, luego de que se detectaran rastros del menor en dos de los tres autos peritados.

Ayer Bernardino Antonio Benítez –tío de Loan– y Mónica Millapi, la neuquina imputada en el caso, declararon ante los fiscales que manejan la investigación, Guillermo Barry (UFRAC) y Juan Carlos Castillo (UFIC), y hoy se espera que haga lo mismo Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Sin embargo, cerca de la medianoche del viernes la Fiscalía pidió el arresto de María Victoria Caillava, funcionaria municipal y su esposo Carlos Pérez (ex prefecto), un matrimonio que también estuvo presente en el almuerzo del que participó el menor antes de salir a buscar naranjas.

El matrimonio detenido en las últimas horas por la desaparición de Loan.

Con esta información, las autoridades ordenaron también la detención del comisario Walter Maciel, quien lideró la búsqueda en un primer momento, y autorizó a Caillava y Pérez a viajar a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición. Ya son seis los detenidos. Además, se abrió una investigación federal por la desaparición, solicitada ante la posibilidad de un delito de trata de personas, hipótesis que tomó fuerza en las últimas horas. No hay un cambio de calificación, ambas causas conviven.

Qué dijo el papá de Loan tras las nuevas detenciones

José, el papá del nene desaparecido, reconoció estar “sorprendido” por las nuevas detenciones de la funcionaria municipal y su marido: “A ella la conocía así nomás, sabía quién era, pero no tenía relación. A su marido no lo conocía”, dijo el hombre en declaraciones televisivas en la puerta de la comisaría.

El papá de Loan destacó que esa pareja era amiga de su mamá, abuela del niño: “No me extrañó que estén ese día ahí porque mi mamá los invitaba. Me sorprenden las detenciones. No las esperaba. Ellos muy tranquilos conmigo ahí, si nos quedamos los cuatro”, afirmó.

“No sospeché nada. Loan no tenía relación con ellos. En la mesa hablamos y se reían con él”, indicó José, mientras que Mariano un hermano mayor de Loan que estaba a su lado dijo que “no descartan nada”. “Jamás sospechamos de estas dos personas, ni de la tercera tampoco. Mi postura siempre fue de la esperanza y la ilusión”.

Qué declaró el matrimonio antes de ser detenido

Este viernes Victoria y Carlos dialogaron con TN y hablaron sobre el almuerzo donde vieron por última vez a Loan: “Vi un matrimonio, no sé los apellidos, pero me llamó la atención el hombre porque se pasó toda la noche haciendo comentarios sobre la comida, le decían ‘Fierrito’ Ramírez”.

El matrimonio ahora detenido, habló con la prensa horas antes.

“Un par de días antes de este evento vi en una esquina un auto gris que venía arrastrando unos perros con unas sogas, algo increíble, una de las mascotas que era un cachorro de ovejero alemán cayó y lo siguió arrastrando. Yo empecé a los bocinazos porque no lo podía creer. Paró y siguió”, agregó Carlos Pérez.

Sobre el almuerzo, sostuvo: “Yo estuve todo el tiempo sentado en la mesa, imposibilitado de salir de ese lugar porque era muy ajustado. Es una casa muy precaria, de adobe... Tenía de un lado a mi esposa y del otro al padre del niño, o sea que para salir tendría que haber desplazado a alguno de los dos”.