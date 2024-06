Una joven se despertó con un ladrón encima suyo

Un terrible hecho de inseguridad fue denunciado en Morón, provincia de Buenos Aires. Fue protagonizado por una joven que, según ella misma contó, se despertó con un ladrón encima suyo.

El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 02:30 de la madrugada, pero trascendió horas atrás. La víctima de 30 años identificada como Agustina, relató en su denuncia que se despertó con un sujeto encima suyo, quien la ahorcó y le apuntó con un arma.

"Estaba durmiendo y me desperté porque tenía un tipo encima de mí, ahorcándome, tapándome la cara con un repasador y apuntándome a la cara”, dijo en diálogo con medios nacionales y agregó que mientras intentaba gritar, el ladrón le dijo: “No te voy a violar, no grites, solamente quiero la plata”.

La víctima aseguró que, en medio de empujones, logró tirarlo contra un placard que está ubicado al lado de la cama. Pero, el delincuente volvió a apuntar con el arma y a modo de amenaza mencionó el nombre de su papá, hecho que la dejó "completamente helada".

“Él nunca vino al edificio, pero es mi garante. Por eso me resultó raro que lo nombre mientras me exigía que le entregue plata. Mi padre es un empleado común y corriente que está a punto de jubilarse. Es muy extraño lo que pasó”, insistió la víctima y contó que el delincuente "revisó todo". "No le interesó nada de lo que vio y me encerró en la pieza. Me dijo que espere 10 minutos para salir y se fue”, contó Agustina.

Según la denuncia, el ladrón se llevó su teléfono y una notebook, y se fue por la puerta balcón. Acto seguido, la joven salió al pasillo a pedir ayudar y fue asistida por vecinos.