Caso Loan: la foto que revela que el nene fue al naranjal antes de desaparecer

Este viernes se cumplen dos semanas desde que Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de Corrientes, desapareció. Hay seis detenidos y la principal hipótesis de la Justicia Federal es que fue secuestrado con fines de trata de personas, por eso la causa volverá a foja cero.

Camila, la mujer de uno de los nietos de la abuela Catalina, fue la que sacó la foto donde supuestamente se lo ve a Loan yendo Al Naranjal. Es la única prueba concreta que tiene la Justicia y esta de forma encriptada.

“Están Laudelina, los seis niños y se puede observar la cabeza de Loan en el hombro de Mónica Millapi ”, aseguró Camila en declaraciones a medios de comunicación.

José Peña, el padre de Loan sigue sosteniendo esperando ver al niño con vida. "Las esperanzas están intactas, ojalá lo encontremos", afirmó.

Al ser consultado sobre quien desconfía, José aseguró que " de casi todos. Nadie me avisó que lo llevaban a Loan al naranjal”. En este sentido, afirmó: “Yo no me levanté de la mesa para nada hasta que Carlos Pérez y María Caillava se fueron. A la única que saco de esa foto es a mi mamá, es una viejita".

Sobre la investigación, en las próximas horas realizarán un operativo en el que trabajarán más de 200 efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura. Los mismos se efectuarán en los campos donde ya hubo rastrillajes y además sumarán áreas nuevas para evaluar totalmente las pruebas.

Usarán tecnología de punta con escáneres, drones y buzos para inspeccionar espejos de agua. También, tendrán en cuenta la hipótesis de que Loan pudo haber sido atacado por un animal, por lo que acudirán biólogos y usarán elementos especializados para evaluar está hipótesis.

Caso Loan: la Justicia habló de Sofía Herrera por las similitudes físicas con la hija de uno de los detenidos

La Justicia tras ordenar informes y analizar la partida de nacimiento de la hija de Carlos Pérez, uno de los detenidos, llegó a una determinación tras la duda de si podría ser o no Sofía Herrera, la niña desaparecida en el 2008 en Tierra del Fuego.

Tas las pericias ordenadas, llegaron a la conclusión que la chica no es Sofá Herrera y que se trata de la hija de Pérez, una adolescente de 14 años.

Sofía Herrera y el parecido con la hija de Carlos Pérez.

Caso Loan: Laudelina Peña podría quedar detenida

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) este viernes allanó las casas de Catalina Peña, abuela de Loan y de su hija Laudelina, abuela y tía del niño. En los operativos, secuestró siete teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos para buscar información que sirva para avanzar en la investigación.

Laudelina, que vive en el pueblo Nueve de Julio, es la pareja de Bernardino Benítez, uno de los primeros tres detenidos del caso y hermana del padre del niño desaparecido. Hoy declarará ante la Justicia Federal y podría quedar detenida.

Declarará Laudelina Peña y podría quedar detenida.

En la declaración de José, el padre del niño, apuntó directamente contra Laudelina y dijo que “yo vi cómo ella se fue con Loan al naranjal”.

Además, José, desmintió la versión de que se había ido a dormir la siesta cuando Loan desapareció: “Es mentira que yo me fui a dormir la siesta. Yo estaba en perfectas condiciones. No estaba tomado tampoco ni nada”.

Caso Loan: investigan si el niño estuvo en Córdoba

Una mujer de la provincia de Córdoba este jueves por la noche radicó una denuncia al 911, donde confirmaba que había visto a Loan el 26 de junio alrededor de las 17 en la puerta del dispensario de barrio Obispo Angelelli.

Según su relato, el niño tenía una edad y características físicas similares. Este jueves de forma inmediata se dispusieron múltiples medidas de búsqueda y averiguación a los fines de corroborar o descartar la información. La mujer prestará declaración testimonial.

El dispensario donde habrían visto a Loan en Córdoba

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que puso toda el área de Investigación Criminal de la Policía a disposición del fiscal. Además, mencionó que la mujer asegura haber visto y escuchado al menor con un adulto que tenía "tonada correntina".

La causa se encuentra en pleno estado de investigación, en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana.