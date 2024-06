Trapecista rionegrino está grave al caer desde unos 6 metros

El circo Dihany fue conocido en la región por quedar varado en Cipolletti durante la pandemia. Varios años después, nuevamente es noticia, pero en éste caso por un trágico accidente que sufrió un trapecista que cayó de más de seis metros de altura y sufrió politraumatismos. El joven de 21 años, nacido en San Antonio Oeste, tiene aplastamiento de médula y una vértebra rota y permanece internado hace una semana en el Hospital de Zonal de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Hace tres años, Facundo Lautaro Bustos ingresó a Dihany como bailarín urbano. Fue durante la temporada cuando el circo llegó a Las Grutas. Al finalizar el verano, la compañía continuó viaje hacia el sur y le propusieron que los acompañe hasta Puerto Madryn, la próxima escala.

El show de trapecios se promocionaba por no contar con red de protección ante una caída.

A medida que pasaron los meses también creció su participación y ya quedó dentro del staff permanente. Así llegó a Caleta Olivia, donde el circo montó su gigantesca carpa al lado del gimnasio municipal y hacían dos funciones diarias. Los espectáculos en los que participaba Lauty, ahora incluían acrobacias aéreas que se promocionaban por las arriesgadas maniobras que hacían los trapecistas a más de seis metros de altura y sin red de protección. Esto generaba más dramatismo y posteriormente un gran aplauso de todo el público.

Pero la función del domingo 26 de mayo fue distinta. En uno de los tantos saltos de un trapecio al otro, el artista rionegrino no alcanzó a agarrarse y se desplomó directo al duro piso de la pista principal del circo. Fue atendido y trasladado de urgencia al Hospital Zonal, donde quedó internado en terapia intensiva en grave estado y con pronóstico reservado. Tiene un alto riesgo de quedar cuadriplégico porque la quinta vertebra cervical esta fracturada y además sufre un aplastamiento de médula.

Ante la gravedad del cuadro, la familia del joven trapecista viajó hasta Santa Cruz y rápidamente comenzaron los cortocircuitos con el dueño del circo, Daniel Molina. Es que el acróbata no estaba contratado en blanco y no tenía ART, por lo que no hay garantías económicas que posibiliten la mejor atención médica.

Bustos se incorporó al staff del circo hace tres años, cuando Dihany hizo temporada en Las Grutas.

Pese a la baja de Lautaro, el circo intentó desarmar sus instalaciones y mudarse a otro pueblo, lo que originó una denuncia por parte de la familia de la víctima y la orden judicial que le prohíbe a Dihany salir de la ciudad. De todas maneras, fueron los empresarios circenses los que compraron una costosísima prótesis que le tienen que colocar en las próximas horas al trapecista sanantoriense.

No es la primera vez que Dihany aparece en las secciones policiales, ya que en su estadía en Puerto San Julián, también en Santa Cruz, en agosto de 2022, dos motociclistas que hacían piruetas dentro del Globo de la Muerte chocaron y resultaron heridos de gravedad.

También fueron noticia en Choele Choel, cuando algunos integrantes de la familia circense desmantelaron el motorhome que un vecino tenía estacionada en el patio de su casa.