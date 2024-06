Hacía fila para pagar y le robaron a su perro de seis meses

María José es la "dueña" de un bulldog francés de tan solo seis meses, quien fue robado por dos delincuentes mientras ella hacía la fila para pagar en una farmacia. El hecho quedó registrado en las cámaras y recorre las redes sociales, con la intención de encontrar al perrito.

Según contó María José en diálogo con TN, todo ocurrió el sábado cerca de las 14 horas, en el barrio porteño de Almagro. En una farmacia de ese lugar, dejó atado a "Moro" en un sector reservado para perros. Y, en cuestión de segundos, dos delincuentes se lo llevaron.

“Uno de ellos, el que usaba una remera blanca, ya me estaba mirando desde antes. Todo pasó en un instante. En cuanto agarré el medicamento y me dirigí a la caja, ‘Moro’ ya no estaba más”, contó muy angustiada y agregó entre lágrimas: “Lo único que pido es que me lo devuelvan. Doy recompensa. ‘Moro’ es uno más de la familia y lo queremos de vuelta”.

María José detalló también que a través de las cámaras de seguridad de la zona pudo ver que, luego de haberse llevado a “Moro”, los dos ladrones ingresaron por la boca del subte y salieron en Acoyte y Rivadavia. “Ahí ya se les perdió el rastro”, lamentó.