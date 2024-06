La mamá de Rosana Artigas pidió por los restos de su hija

A pocas horas de conocerse el suicidio de José Fernández en la Comisaría 12 de Neuquén, quien fue condenado como autor material por el femicidio de su ex pareja, Rosana Artigas, la mamá de la víctima se mostró decepcionada de la justicia.

Aurora Barrera, mamá de la mujer asesinada en Plottier, acompañó la marcha de pedido de justicia por Xiomara, la niña de 10 años que fue encontrada sin vida la semana pasada y cuya autopsia arrojó presuntos abusos sexuales que se investigan.

En diálogo con Mejor Informado, Barrera, dijo que la lentitud de la justicia hizo que el femicida de su hija nunca pisara el penal tal como lo habían requerido en varias oportunidades.

Respecto a cómo tomó la noticia del suicidio de Fernández, la madre la joven asesinada, dijo que “lo tomé mal, muy mal, poque queríamos que estuviera preso en un penal, quería que el tipo pagara por lo que hizo en la cárcel”.

Y continúo: “al final siempre estuvo en comisaría con todos los privilegios. No me voy a callar la boca, voy a seguir insistiendo para que no se tapen las cosas”.

Además, solicitó a la Justicia que le entreguen los restos de su hija para poder realizar el velatorio tras 7 meses de espera y dijo que “hasta el momento no tenemos una respuesta”.

“Actualmente sus restos se encuentran en un nicho que está judicializado, queremos que por lo menos nos los entreguen para poder despedirla como familia”, sostuvo.

La mujer insistió en la lentitud de la justicia y dijo que “los responsables de dar respuestas se lavaron las manos, miraron para otro lado, el tipo que mató a mi hija estuvo preso 6 meses en comisaría y ahora todo quedó en la nada”.