Manuel Islas no será fiscal jefe:rechazaron su pliego

El fiscal de delitos sexuales de Neuquén ganó el concurso 224 convocado por el Consejo de la Magistratura en diciembre pasado. Aspiraba a ocupar un cargo más alto, y en esa oportunidad obtuvo un puntaje con buen promedio: 57.02 puntos. Su pliego fue enviado a la Legislatura del Neuquén para su aprobación, o rechazo, tras mantener la entrevista de rigor con los diputados que componen la comisión A, de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por el oficialista Ernesto Novoa.

Ayer, al momento de desarrollarse ese encuentro, un hombre que había sido imputado por Islas por abuso, y que un jurado popular absolvió, ingresó con engaños al sector donde se reúnen las comisiones, e increpó a Islas: "la tenés complicada", le dijo.

Esa amenaza parece haber sido premonitoria, porque hoy la legislatura rechazó el pliego y Manuel Islas no podrá ser fiscal Jefe en la IV Circunscripción en San Martín de los Andes. Islas obtuvo dos votos a favor y veintiocho en contra.

Parece que el debate de los legisladores no fue muy extenso, y si bien los diputados generalmente no manifiestan la fundamentación de su voto, aunque debieran hacerlo, algunos expresaron su punto de vista y pusieron en duda la actuación de Islas en algunos casos relevantes. Lo concreto es que por ahora no se cubrirá el cargo en el sur neuquino.