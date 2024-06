Robaron una camioneta y al escapar de la policía mataron a un vecino

Lanús se tiñó de tragedia este miércoles cuando una persecución policial terminó con la muerte de Esteban José Pereyra, de 40 años. Dos delincuentes, que huían en una camioneta robada, lo atropellaron y lo arrastraron cerca de 70 metros antes de ser detenidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 19 horas en el barrio Villa Obrera. Cuatro móviles de la Policía Bonaerense seguían a dos hombres que huían a alta velocidad en una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Según las fuentes del caso, la víctima, Pereyra, cruzaba la calle Ituzaingó y Deheza con auriculares puestos, aparentemente escuchando música, cuando fue embestido por el vehículo.

Una cámara de vigilancia capturó el terrible momento en que el cuerpo de Pereyra se desenganchó de las ruedas delanteras de la camioneta, quedando tendido en el asfalto, y la camioneta volvió a pasarle por encima. Dos patrulleros se detuvieron para intentar asistir a la víctima, mientras un agente, impactado por la escena, se tomó la cabeza en señal de desesperación.

La camioneta Volkswagen Amarok, que fue abandonada en el Barrio Los Ceibos, tenía pedido de secuestro por un robo cometido el 3 de junio en Lomas de Zamora. Testigos informaron a la policía que los delincuentes abandonaron la camioneta y abordaron un Chevrolet Corsa que los esperaba. La Policía Bonaerense implementó un operativo cerrojo y detuvo a los sospechosos en el cruce de las calles Bustamante y Salta.

Los detenidos, identificados como R.L.T.E. y M.E.A., de 18 y 22 años respectivamente, fueron trasladados a la Comisaría 2° de Lanús. Uno de ellos admitió haber conducido la camioneta, justificando que "solo la sacó a probar cómo andaba".

El hermano de Esteban José Pereyra, visiblemente afectado, relató a los medios su dolorosa experiencia al enterarse del fallecimiento. "Cuando llego a mi casa, a las 19, mi hermano no estaba. A eso de las 10 tocan el timbre, entran cinco personas y me preguntan si era el hermano de Esteban. Pensé que había caído de vuelta por marihuana. Era el comisario y dos psicólogos. Me dijeron que lo habían atropellado en la esquina de mi casa", contó.