Un cortocircuito provocó el incendio fatal en Colonia Rural

A poco más de una semana del trágico incendio en Colonia Rural Nueva Esperanza, que se cobró la vida de Benjamín, un nene de 5 años que falleció en el interior de la vivienda mientras dormía, se conoció el informe pericial de lo ocurrido.

Según la pericia realizada por peritos de Bomberos de Policía de Neuquén, el trágico incendio tuvo su origen por un cortocircuito en una de las estufas eléctricas que había en la vivienda.

El hecho ocurrió el miércoles 29 de mayo e intervino el fiscal de Delitos contra las Personas, Andrés Azar, quien pidió la autopsia al cuerpo del pequeño, así como los resultados del informe pericial.

Según se detalló dicho informeb, el inicio y la propagación del incendio comenzó en una de las estufas eléctricas, "la cual habría sufrido un desperfecto eléctrico por un cortocircuito y que en contacto con elementos combustibles como ropa y muebles, dieron origen a la combustión".

Los peritos también precisaron que se visualizaron "marcas del fuego tales como una quemadura limpia sobre el muro del sentido este, mayor profundidad de combustión en los tirantes de madera y oxidación en las chapas".

El informe arrojó que la vivienda no tenía el servicio eléctrico regularizado, por lo que no se detectó en el lugar dispositivos de protección como llave térmica o disyuntor". También se detalló que la vivienda contaba con suministro de gas envasado a presión, pero en los artefactos identificados a gas no se detectaron anomalías.

Por otra parte, se conocieron los resultados de la autopsia, donde se informó que "los signos hallados en el cuerpo peritado, son compatibles con el sometimiento del mismo a la acción directa del fuego y de la alta temperatura ambiental; siendo los signos internos, compatibles con la inhalación de humo produciendo la asfixia por inhalación de gases tóxicos emanados de la combustión, hallazgos que se pueden correlacionar con el incendio de la vivienda".