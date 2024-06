Ahorcó a la niña y acuchilló a la hermana: doble femicidio

Antonio Villalba cometió el peor crimen de su vida, y, después, se fue haciendo dedo por la ruta. Detrás de ese hombre enajenado, quedaron los cuerpos de Aitana Fernández, de 9 años, y Maricel Fernández, de 22 años. A la niña, Villalba la ahorcó con el cinto de tela de su guardapolvos escolar. A su hermana, Maricel, la mató con dos certeros cuchillazos.

Quien encontró la escena del bárbaro crimen fue Miguel Andrés Zárate. Llegaba a la casa de su novia, en Monte Caseros, cuando vio alejarse a Antonio Villalba. Entró a la casa, que estaba con la puerta abierta, y chocó contra el horror de la muerte. El impacto fue mucho, le costó recuperarse, encontrar el ánimo para llamar a la policía.

El fiscal Federico Gutiérrez informó después que Villalba es el principal (y único, al menos por ahora) sospechoso del doble femicidio. Dijo que Villalba, de 41 años, era "conocido" de las víctimas, y que solía visitarlas. Por lo que se sabe, no hay antecedentes de alguna conducta que pudiera hacer presagiar lo que finalmente ocurrió.

Esta vez, la visita se dio en el contexto del espanto. Villalba primero ahorcó a la niña de 9 años, y, enseguida, atacó a la mayor, sin piedad, con algún cuchillo que no se encontró en la escena. No se informó todavía si hubo o no una agresión sexual. Obviamente, no se descartaba, y se esperaba el resultado de la pericia forense.