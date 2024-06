Qué dijo el hombre que llevó a su hija 200 kilómetros encerrada el baúl

Juan Fermín Heredia es el padre de la niña de 9 años que viajó 200 kilómetros en su baúl, y quedó en el centro de la polémica tras ser demorado por la Policía. El hombre llevaba a cuatro adultos en el vehículo, mientras que su hija fue encontrada en el baúl del auto y allí se desató el escándalo.

En una entrevista con Clarín, el remisero de 36 años hizo su reconstrucción de los hechos sin retractarse en lo más mínimo y esgrimió sus motivos para llevar a la niña en el compartimento trasero de su Citroën Xsara de color gris. En principio, dijo que los 4 adultos que iban en sus respectivos asientos eran pasajeros que estaba llevando, y que tanto ellos como su mujer "sabían que la nena iba ahí", y contradijo la versión de la Policía que afirmó que habían detenido a todos: "No nos demoraron más de 40 minutos, tras los cuales, al ver que estaba todo en orden, nos liberaron para seguir el viaje", lanzó.

El recorrido que hizo el remisero con su nena en el baúl.

Por qué decidió llevar a su hija en el baúl



Heredia justificó la, por lo menos, polémica decisión de llevar a su pequeña en el baúl en que los cuatro asientos "ya los tenía coordinados con los pasajeros" y dijo que su hija "se sentía mal y quería llevarla al médico" por un control posterior a una operación por una peritonitis. Acá es donde la explicación se pone más enroscada, si de prioridades se trata: "Si mi iba recostada en el asiento trasero, no podría haber trasladado a los pasajeros", tiró.



En ese sentido, reveló que cada pasajero le abonaba 50 mil pesos por el traslado y que no podría haber llevado a ninguno, porque "acá necesitamos el mango": "Nosotros vivimos buscando el mango para vivir lo mejor posible. No soy un mal hombre ni un mal padre: estaba llevando a mi hija al médico y también trabajando para darle una vida digna", se defendió.

Además, dijo que lo habían charlado con su esposa para que la nena viaje en esas condiciones: "Sí, mi mujer sabía. Mi hija viajaba acostada en el baúl, en el que rebatí la luneta, por lo que los pasajeros también lo sabían. Además, acostada sentía menos dolor y estaba más cómoda que si iba sentada: tenía manta, almohada, celular con WiFi, auriculares. Estaba entretenida y cómoda", remarcó.

Durante un momento, el remisero tuvo lucidez y reconoció "que no era lo ideal", pero nuevamente defendió su accionar y dijo que "tenía que hacerlo, cualquier padre en esas condiciones haría lo mismo que yo, o al menos me entendería”, cerró.

Al medio local Cadena 3 le dijo: "Si tengo que hacerlo por mi hija, lo volvería a hacer", sostuvo. "Soy consciente de las consecuencias, si hubiera ocurrido alguna desgracia. Toda la vida fui camionero, sé manejar, sé manejo defensivo y cómo proceder en la ruta. Manejé de chiquito, claro que me preocupé un poco por esto. Pero bueno, asumí el riesgo y acá estoy ahora dando la cara", concluyó.

Las contradicciones entre el remisero y la Policía cordobesa

Para Heredia, tampoco se trató de un control vehicular lo que desató el escándalo, sino un patrullero que intervino cuando vieron a la niña salir del baúl para ir al baño en una estación de servicio. Tras interrogar al conductor, a sus pasajeros, y a la pequeña, determinaron trasladarlos a la comisaría de Sinsacate, Córdoba, donde estuvieron según el remisero por 40 minutos.

La versión policial sostiene que Heredia quedó demorado y se le labró un acta administrativa cuyo comisario expresó haber elevado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y la Familia (SENAF) de Córdoba. En este caso, el remisero dijo haber firmado el acta pero que nadie de la SENAF intervino ni se apersonó, por lo que también negó que la niña haya sido resguardada por dicho ese organismo tras el hecho.