¿Quién era el prófugo que se escapó a pie entre las chacras?

Una mujer debió ser hospitaliza tras volcar el auto que manejaba y era perseguido por varios patrulleros de la Policía de Río Negro. Los uniformados están convencidos que dentro del Renault Clio estaba un conocido delincuente que se encuentra prófugo de la Justicia desde hace casi 8 meses, cuando escapó de la Comisaría 3° de Roca, donde estaba detenido.

El espectacular vuelco mantuvo en alerta a toda la Policía de Roca, a partir de que uniformados de la Subcomisaría 67° de Stefenelli solicitaran refuerzos ante la desobediencia de una conductora que no acató la voz de alto. De acuerdo con la información que suministró la fuerza, dentro del auto iban cuatro personas, además de la conductora tres hombres, entre ellos un reconocido delincuente que es buscado desde octubre pasado.

La persecución fue durante unos 7 kilómetros, porque la mujer tomó en dirección hacia el centro de Roca, luego giró hacia el sur, pasó la ruta Nacional 22 hasta Mascardi, una calle rural que durante una parte del trayecto es de asfalto, y luego pasa a ser de ripio. Precisamente, antes de llegar a Gobernador Castello, la conductora perdió el control y el Clio empezó a dar tumbos.

Marcos Lara se fugó en octubre por los techos de la Comisaría 3°.

Antes de que lleguen los patrulleros que la perseguían, los tres hombres salieron rápidamente y corrieron entre las plantas de las chacras cercanas. La información oficial indica que, ante las múltiples heridas que presentaba la mujer, los uniformados priorizaron su atención y no persiguieron a los hombres que se fugaron.

Con el paso de las horas se conoció la identidad de una de las personas que escaparon. Los policías de Stefenelli creen que planificaban un golpe, por eso decidieron escapar cuando se les dio la voz de alto. Uno de los uniformados, con varios años de antigüedad en la fuerza, logró reconocer a Marcos Lara de 27 años, un conocido ladrón al que buscan desde octubre del año pasado.

Uno de los hombres que iba en el Renault Clio es Marcos Lara, un delincuente que está prófugo desde octubre.

Lara, estuvo detenido en la Comisaría 3°, la del centro de Roca. En una recorrida habitual durante la madrugada, unos de los policías de la guardia detectó que dos presos no estaban en el calabozo que compartían. Al parecer, limaron los barrotes y una vez afuera lograron acceder a un patio interno y de allí a los techos. Un día después de la fuga, fue atrapado Franco Rosales, de 26 años, quien estaba preso por robos.

Desde el 5 de octubre y hasta ayer, Lara se mantuvo escondido y no dejó rastros para que la Policía pueda capturarlo. Lara tiene antecedentes varios por robos en casas cuando no hay nadie adentro. Durante toda la noche, los uniformados de varias unidades de Roca recorrieron la zona de chacras, pero no pudieron dar con el prófugo y sus ocasionales cómplices.