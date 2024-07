Qué hipótesis hay sobre la caída del estudiante que murió en Bariloche

Leonardo, el joven paraguayo de 17 años, no se alojaba en el hotel Eco Ski desde donde cayó por la ventana del sexto piso.. Foto: Gentileza

Leonardo Rainha de Castro tenía 17 años, era oriundo de Paraguay y estaba de viaje de egresados en Bariloche. Si bien no estaba hospedado en el Eco Ski, este lunes cayó desde el sexto piso del establecimiento y perdió la vida el martes por la madrugada en el hospital local. Los investigadores manejan tres hipótesis y desde el primer momento aclararon que no podían descartar ninguna. Aunque los estudiantes que sí se alojaban en ese hotel aseguraban a viva voz que el joven se encontraba angustiado desde hace varios días y que estaba solo en la habitación, la teoría del suicidio está en dudas.

Los padres del estudiante viajaron de urgencia desde Hernandarias hasta Bariloche y esta mañana tenían previsto una reunión con el grupo de fiscales que lleva adelante la investigación. Los datos de la autopsia develan que el cuerpo no presentaba otras heridas que no sean las compatibles con la caída libre de unos 15 metros y el golpe contra una estructura metálica que cumplí la función de alero en el segundo piso.

En un primer momento, el fiscal Inti Isla ordenó una peritaje pormenorizado de la habitación del último piso del hotel Eco Ski, donde no se alojaba la víctima, sino que había ingresado allí para visitar a unos conocidos de su misma localidad que también realizaban su viaje de egresados. Leonardo con sus compañeros estaban en el hotel Garden, a pocas cuadras de allí.

Los testimonios de los chicos que lo vieron en los últimos minutos hicieron referencia a que no lo veían bien. Se mostraba angustiado y un tanto solitario. Esto serviría para señalar un posible suicidio. Sin embargo, fuentes vinculadas confiaron en que hay detalles que no quedan del todo claro. Uno de ellos es por qué estaba en ese hotel. "Había ido a visitar a algunos amigos", reafirmaron, lo que haría dudar sobre la teoría de la depresión que atravesaba y lo "solitario" que estaba tener para tomar la drástica determinación de tirarse por la ventana.

En cambio, el secuestro de las cámaras de seguridad del hotel y un análisis preliminar detectó que hubo corridas en el sexto piso minutos antes del triste descenlace. Pero, sólo puede confirmarse lo que sucedió afuera de la habitación donde estaba Leonardo. Ahora, es trabajo de los investigadores poder dilucidar lo que pasó puertas adentro.

Los bomberos colaboraron con los médicos para poder rescatar al joven que había quedado en un alero del segundo piso.

Seguramente algo podrán rescatar de los teléfonos celulares de los once chicos que relataron algunos comportamientos raros de Leonardo. Desde el Ministerio Público ordenaron el secuestro de sus aparatos que deberán ser peritados por personal especializado.

Además del suicidio, una hipótesis que se investiga tiene relación con un posible accidente, que se haya asomado por la ventana que no tenía protección: Leonardo perdió el equilibrio y cayó. Y la otra es mucho más cruel, ya que la caída no habría sido voluntaria y lo habrían tirado por la ventana del sexto piso. En esta última posibilidad hay dos variantes: que se haya producido como parte de un desafío viral o como parte de una pelea con otros jóvenes.

El joven paraguayo cayó poco antes de las 23 del lunes. Un llamado al 911 alertó sobre una caída de altura. Los primeros en llegar fueron médicos de una empresa de seguridad privada contratada por el hotel. La caída se produjo desde un sexto piso hasta un alero que está en el segundo. En cuestión de minutos, la consternación invadió cada sector del hotel Eco Ski de Quaglia, entre Mitre y Moreno, en pleno centro de Bariloche. Aunque fue trasladado al Sanatorio San Carlos, murió pocos minutos después.