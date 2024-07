Se hacen pasar por proteccionistas y mutilan animales

Dos mujeres, madre e hija, están acusadas de gravísimos casos de maltrato animal. Las denuncias empezaron a registrarse en pandemia, cuando ambas vivían en Turdera, zona sur del Gran Buenos Aires. Las proteccionistas de animales se encargan, desde ese entonces, de advertir en redes sociales para que las personas no permitan que "las mutiladoras de Monte Grande" (lugar donde actualmente viven las denuncias) adopten animales.

Las rescatistas empezaron a realizar las denuncias, hace tres años atrás, cuando tomaron conocimiento de la cantidad de animales heridos que salían de la vivienda en la que vivían las dos mujeres. Principalmente, se trataba de perros y gatos que terminaban con patas mutiladas, quebraduras y uñas arrancadas.

Leonela Barros, una de las rescatistas y quien lleva adelante la denuncia, contó a medios nacionales que tienen muchísimas pruebas en relación a los graves delitos. También contó que la mujer más joven denunciada (que hoy tiene 18 años) se dedicaba a pedir animales a través de Facebook (desde los 15 años) con la promesa de adoptarlos y cuidarlos. Pero, los animales terminaban muertos o heridos. Agregó, además, que fue la misma chica quien en un momento mandó videos que mostraban a una gatita y aseguraba que se encontraba mal, y que su mamá la iba a matar.

“En el camino estuvimos rescatando a un montón de animales. A veces no nos enteramos, solo los largan a la calle, pero salvamos erizos, gatos, erizos, palomas, pajaritos. La situación es insostenible ya”, dijo Barros a TN.

En relación a la mujer más grande denunciada, mamá de la joven de 18 años, se supo que trabajó como médica pediatra en el Hospital Municipal Santamarina del partido de Esteban Echeverría, pero luego de las reiteradas denuncias sobre este delito, decidieron suspenderla y posteriormente fue despedida del centro de salud.

Sumado a ello, el hermano de la médica también fue visto por varios testigos agrediendo perros y gatos, por lo que se investiga su participación.

No obstante, las proteccionistas afirman a los medios que si bien la Justicia tomó el caso, no se obtienen avances en el tiempo y la causa se encuentra estancada. Por eso, continúan haciendo pública la situación, con el objetivo de no registrar más víctimas.