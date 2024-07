Caso Loan: Laudelina se quebró y hablará de las amenazas

A un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, por el momento no hay ningún rastro certero del nene. Por ese motivo, la Justicia Federal para acelerar el caso decidió tomarle declaración a Laudelina Peña este martes por la noche.

En estos momentos, la tía de Loan está declarando ante la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien además le comunicó a los abogados de los siete detenidos que todos pasaron a ser imputados por el delito de sustracción del nene en calidad de coautores.

Laudelina, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, por eso su declaración de está llevando a cabo a través de la plataforma zoom. Su abogada, Mónica Chiribín, prometió que su defendida daría nuevas precisiones con "nombre y apellido", tanto sobre las amenazas como sobre la desaparición de Loan.

La tía del nene, fue la que instaló la figura del accidente en el que ex marino Carlos Pérez y empleada municipal María Victoria Caillava, alrededor de las 14:30 habrían atropellado y matado a Loan con su camioneta Ford Ranger blanca. Con el correr de los días, su hija Camila declaró que su madre mintió, amenazada, y que habría recibido la oferta de una casa, un auto y una moto por hacerlo.

Laudelina Peña declara desde el penal de Ezeiza.

Además, su propia declaración a Laudelina la habrían obligado a plantar el botín de Loan en el sector de humedal, donde fue encontrado hundido en el barro un día después de iniciada la búsqueda, para desviar la investigación.

Cuando fueron peritados los teléfonos, en el celular de Laudelina, encontraron casi 20 llamados con su marido Antonio Benítez, también detenido, que se efectuaron entre a la tarde y medianoche del 13 de junio. Además, recibió una llamada de María Victoria Caillava a las 15:34. A su vez, se halló una conversación con sus amigas, donde una de ellas le dijo a la tía de Loan: “Decí lo que sabes, pensá en tus hijos”, y otra le responde “acá hay gato encerrado”.

Los siete detenidos por la desaparición de Loan son Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel.

La primera declaración en la Justicia de Laudelina Peña

En su primera declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, Laudelina Peña, respondió 60 preguntas y declaró que Caillava le habría ordenado que no contara nada y que la “amenazó de muerte tanto a ella, como a su familia”.

Después aseguró Caillava habría citado en la escuela abandonada 830, situada a 400 metros de la abuela Catalina, para hacerle entrega del botín izquierdo que Loan llevaba puesto el día de la desaparición. Le habría indicado que lo colocara en un lugar “donde lo iban a encontrar después”.

“Caillava me dijo que el comisario (Walter Maciel) ya sabía, que vaya y la guarde en un lugar lejos, que la ponga en un lugar donde lo iban a encontrar después”, amplió Laudelina en su declaración.

Sobre las supuestas amenazas, la tía de Loan explicó: “Yo le dije que le iba a obedecer porque me amenazaba, me dijo que ella y marido eran funcionarios, que tenían mucho poder y que le obedeciera, que haga caso a lo que ella me dice, que haga lo que ella quería, que me quedara callada y que no hiciera nada”.

Laudelina, además contó que siguieron buscando a Loan de forma “disimulada”, y que cuando todos “se fueron para el fondo ella dejó el botín lejos”. Cuando volvió a la casa de su abuela, Caillava la siguió amenazando, pero después el matrimonio se fue.