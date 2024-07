Crimen de la toma: ataque a traición por una deuda

A Mariano Meneses le dispararon por la espalda, al menos tres proyectiles dieron en el cuerpo del joven de 19 años que caminaba junto con su pareja y una niña por una de las calles de la toma 4 de agosto. El asesino no tuvo piedad, lo mató a sangre fría y aunque está en vías de investigación, crece la hipótesis de una deuda de dinero que la víctima le debía al asesino. Natanael Figueroa se hizo cargo del crimen, dejó una carta y se suicidó a pocas cuadras del lugar.

El hecho sucedió el lunes por la tarde en el asentamiento lindante con el barrio Anaí Mapu. Cerca de las 19.30 se recibió un llamado de emergencia en el que pedían la presencia de una ambulancia y de la Policía porque se habían escuchado tiros y un joven estaba tirado en el piso sin signos vitales. La víctima era Meneses. Todo era consternación y nerviosismo en la toma. Los vecinos no dudaron en señalar a Figueroa.

Minutos después, sobre calle Amancay, apareció otro joven sin vida. Estaba tirado con un arma muy cerca del cuerpo. Era el mismo al que los vecinos lo acusaban de matar a Marianito. Aún tenía signos vitales aún, aunque su estado de salud era desesperante por la importante herida de bala que tenía en la sien y había perdido masa encefálica. En el hospital no pudieron salvarlo y murió cerca de las 3 de la mañana del martes.

La autopsia determinó que Meneses tenía al menos orificios de bala en el cuerpo. Dos en las piernas que le causaron una gran hemorragía y otro en el corazón, este fue el que le causó la muerte. Los tres impactos le dieron cuando él estaba de espalda. Los investigadores aún no pudieron determinar si intentó huir o fue sorprendido por Figueroa que le disparó a sangre fría y a traición. Por fortuna se salvó la pareja de la víctima y la pequeña hija.

Figueroa se fugó y tuvo tiempo de dejar una nota para su madre, en la que se hizo cargo del crimen y de la decisión de suicidarse. Qué pasó entre ambos, aún no se sabe. Los vecinos dicen que la víctima y el asesino eran amigos, que vivían a una cuadra de distancia, pero que en el último tiempo habían existido algunas discusiones por una importante deuda que mantenía Meneses con Figueroa.

El origen de la deuda es aún incierto para los investigadores, es que en un primer momento circuló la versión de la venta de un lote. Dentro de la toma, la venta de espacios es bastante común y no hay documentos que lo acrediten, y como toda operación oscura, también se cobra de esa manera. No se pide por favor ni se concurre a un abogado. Por eso esta posibilidad no fue descartada.

Otro posible móvil, que también tiene como punto de conflicto una deuda económica, es mucho más compleja, ya que conocidos de ambos hicieron referencia a la venta de drogas y a un dinero que Meneses no tenía para cubrir el saldo pendiente que tenía con su amigo.

Aunque el móvil no está confirmado, para la Fiscalía el caso estaría esclarecido. La autoincriminación de Figueroa en la carta que le dejó a su mamá lo ubica como el principal sospechoso. Tampoco hubo participación de terceros. De todas maneras aún restan algunas pericias como para determinar que ambos presentaban heridas de bala de la misma arma.