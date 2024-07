Encontraron muerto a un empresario: había denunciado amenazas narco

El domingo 21 de julio por la mañana, el empresario Osvaldo Rofrano publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un desesperado mensaje denunciando "amenazas recibidas por tucumanos" y aclarando: "NO ME VOY A SUICIDAR", en mayúsculas. Este jueves por la tarde su esposa lo encontró muerto, flotando en la pileta de su casa del barrio privado Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, en Mendoza.

Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro:

NO ME VOY A SUICIDAR

Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad… — Osvaldo Rofrano (@osvaldo_rofrano) July 21, 2024

Rofrano escribió ese tuit ante "cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa" y responsabilizó "a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad para la gente". El empresario asesinado estaba al frente de una empresa de gas, y su cadáver fue hallado por su pareja flotando en la pileta: cerca del cuerpo se encontraron precintos, que los investigadores presumen que se podrían haber utilizado para atarlo de pies y manos.

La fiscal a cargo del caso, Andrea Lazo pidió los registros fílmicos de la casa y de los alrededores para reconstruir el hecho, y determinar si hubo terceros involucrados, aunque por ahora la investigación avanza sobre un posible suicidio. Respecto del mensaje de X que publicó el hombre, fuentes policiales dijeron a Clarín que "pudo ser una alerta por un posible cuadro de depresión, según han admitido personas de su círculo íntimo".

A la espera de los resultados de las primeras pericias, que buscarán determinar las causas de la muerte, tampoco se descarta que haya sido un homicidio.

Respecto de los preocupantes mensajes que publicó días antes de su muerte, se desprende uno en el que Rofrano dijo haber transmitido su temor al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino: "El intendente está al tanto, él mismo sabe quién está detrás. Y según sus palabras NO PUEDE HACER NADA", dijo. De esta manera, los investigadores tratarán de determinar si hubo una comunicación entre ambos mientras se espera la autopsia y otras pericias: la causa por el momento quedó bajo la carátula de averiguación de muerte.

La empresa de gas publicó un comunicado despidiendo a Rofrano

"Con profundo pesar, la empresa Gases Aconcagua S.A. comunica el fallecimiento de su fundador y presidente, el Lic. Osvaldo Rofrano. Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", publicó su empresa.

"Su liderazgo y compromiso lo llevaron también a ser elegido presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo, donde trabajó incansablemente para mejorar el parque y atraer nuevas empresas. A pesar de su dedicación al trabajo, fue un esposo cariñoso y un padre ejemplar, que deja a su familia y a la sociedad un legado y un ejemplo que perdurará para siempre".

"Su esposa Claudia, sus hijos Julián y Aldana, el personal de la empresa y sus amigos agradecen una oración por su alma en este momento de dolor y reflexión", finaliza el escrito.